Laura Bozzo confiesa sentirse más joven que nunca tras su paso por La casa de los famosos Tras su paso por el programa de telerrealidad de Telemundo, La casa de los famosos, Laura Bozzo dice sentirse más conectada con los más jóvenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Según cuenta la propia Laura Bozzo, su participación por el programa de Telemundo La casa de los famosos, le ha hecho rejuvenecer por dentro y por fuera, e incluso ha conseguido acercarla a un público mucho más joven. En un reciente encuentro con la prensa en Monterrey, México, la conductora habló de su paso por el show y cómo se siente ahora. Incluso aseguró que se realizará un nuevo retoque estético muy pronto, sin importarle las críticas que pueda recibir. "Me encantan (los memes). Yo paso de cenicienta a princesa en un solo día, y de princesa a cenicienta, y muestro mi cara lavada, mis arrugas. Bueno, ahorita me voy a operar, me voy hacer un lifting, pero a mí me vale lo que diga la gente, no me interesa", dijo la peruana. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Mezcalent ¿Y cómo vivió la experiencia de formar parte de este reality? "Fue la locura. Yo salí cinco días antes de que terminara, prácticamente estuve todo el tiempo, pero el respaldo que tuve del público, sobre todo de los jóvenes, fue algo que nunca voy a olvidar", reconoció Bozzo. "Eso sí fue el premio mayor que yo gané", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo soy ahorita la reina del TikTok, tengo una conexión con los jóvenes neta, porque yo me siento muy joven. Me siento regia. Me siento de 20, bueno de 25 puede ser. Mis hijas son mi mamá, y yo soy la hija de mis hijas", expresó muy orgullosa. En las próximas semanas, Laura también volverá a la televisión de México con su talk show Que pase Laura. El programa será retransmitido por Imagen TV y la peruana será la encargada de sustituir a la anterior presentadora, Rocío Sánchez Azuara. "¡Y seguimos con el chisme! Porque aquí, aquí la tía loca, ¡La Momia! ¡Está de regreso!, no se lo pueden perder. Bienvenidos señoras y señores, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y cuando todos pensaban que estaba muerta, la momia está de regreso", anunció la periodista en su cuenta de Instagram. ¡La carrera de Laura Bozzo nuevamente está imparable!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Bozzo confiesa sentirse más joven que nunca tras su paso por La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.