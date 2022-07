¡Pleitazo en La casa de los famosos! Laura Bozzo maltrata la ropa de Ivonne Montero Aparecieron unas reveladores imágenes donde se muestra el pleito entre Laura Bozzo e Ivonne Montero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo y Ivonne Montero Laura Bozzo y Ivonne Montero | Credit: Mezcalent.com (2) ¿Qué está pasando en La casa de los famosos? ¿La cosa se puso más tensa? Ahora que el reality show está llegando a su etapa final, todos están con los pelos de punta y al parecer demasiado sensibles. Tanto es así que Laura Bozzo terminó maltratando la ropa de Ivonne Montero. Según un adelanto que hizo Telemundo en Instagram, esta semana habrá conflicto en el programa, tal como lo había pronosticado Salvador Zerboni. "Parece ser que hoy veremos mucho de eso. ¡Zerboni lo anticipó hace días! ¿Ayudará a Ivonne frente a Laura y Daniella?", fue el adelanto que ofrecieron a los fans. No obstante, también aparecieron unas reveladores imágenes donde se muestra el pleito entre Bozzo y Montero. "En la cara, mira lo que me acaba de hacer Ivonne. Me acaba de romper mis cosas en mi cara", se le oye decir a Bozzo. "Pero yo no tengo por que aguantar que la señora empuje mis cosas", agregó mientras tiraba al piso las pertenencias de su contrincante. Laura Bozzo desfila por la alfombra roja del Micrófono de Oro, 2019 Laura Bozzo desfila por la alfombra roja del Micrófono de Oro, 2019 | Credit: Mezcalent.com Pero sin dudas Zerboni ha alertado a los televidentes al decir que esta semana "se va a armar guerra con la pobre Ivonne". También aseguró que trataría de estar de su lado. Pero este no es el único cara a cara que Bozzo y Montero han tenido en el programa, ya que la segunda dice que la abogada peruana ha hablado mal de su mamá. Ivonne Montero Credit: (Medios y Media/Getty Images) "No señora, con mi mamá no te metas ¡con mi mamá no te metes! ¿Cuál es el problema que tienes conmigo?", le dijo en una ocasión muy enfurecida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Montero se ha convertido en la primera finalista de La casa de los famosos 2, a pesar de que ha tenido que lidiar con las críticas y los conflictos de parte de muchos de sus compañeros.

