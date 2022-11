Laura Bozzo sobre Piqué: "Es un desgraciado, un infiel, a esos hombres les gustan las gatitas" Laura Bozzo se lanza a la yugular de Gerard Piqué Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir pique se retira y laura bozzo arremete contra el: es un desgraciado y un infiel" Credit: Mezcalent; Alex Caparros/Getty Images A muchos les cayó como un balde de agua fría la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira. Muchos cibernautas no solo inundaron sus posts de Instagram con comentarios negativos sino que algunos famosos se pronunciaron en contra del futbolista español de 35 años. Tal es el caso de Laura Bozzo, quien tachó de "desgraciado" al jugador del FC Barcelona. "Cosecharás tu siembra. Este tipo es un desgraciado, un infiel, una persona que además, en lugar de hablar con ella, se mete con otra", expresó la abogada peruana a su paso por el programa de Telemundo, La mesa caliente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las declaraciones de Laura sobre Piqué "Pero saben qué, estos hombres, cuando están con mujeres tan famosas y tan brillantes como Shakira, le gusta la gatica, esas mujeres que los ven como dioses y se deslumbran", añadió. Además de mostrar su indignación ante la infidelidad del español a Shakira, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos habló de la ley de causa y efecto. "Para mí, es un desagraciado y va a cosechar su siembra y yo creo en el karma, porque acá va a haber karma", Laura Bozzo sobre Piqué El pasado 5 de noviembre, el padre de Sasha y Milan jugó su último partido con su equipo adorado, el Barcelona, su sueño desde niño y el lugar donde tantos éxitos consechó. Su despedida del campo, de sus compañeros y sus seguidores estuvo marcada por las lágrimas, por la nostalgia y también por el orgullo de un trabajo bien hecho. Gerard Piqué ultimo partido futbol Despedida de Gerard Piqué del Club de Fútbol del Barcelona | Credit: Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images "Se tiene que retirar del fútbol porque está haciéndole un daño terrible al Barcelona. Su imagen está para meterla al quater y halarla", señaló Bozzo luego de ser cuestionada ante el retiro de Piqué.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Bozzo sobre Piqué: "Es un desgraciado, un infiel, a esos hombres les gustan las gatitas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.