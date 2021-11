Laura Bozzo la gran ausente en la boda de su hija Victoria Victoria de la Fuente se casó en Santa Bárbara, California, donde la gran ausente fue su madre Laura Bozzo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 2002, tras la muerte de su padre y durante la pandemia, Victoria de la Fuente se fue a recluir a la casa de su madre Laura Bozzo en México. Un libro le cambió la vida y cuando se mudó a Los Ángeles y encontró el amor. Ahora, la joven relata su historia de amor a People en Español. Todo el mundo tuvo una historia un poco triste en la parte de COVID. Para mí fue súper difícil, mi papá falleció, el año pasado, en julio; yo estaba en Londres. No fue por COVID, pero COVID no ayudó porque no pudo llegar ni siquiera la ambulancia a tiempo para poder ayudarlo. Fue un año súper, súper duro, la verdad. Trabajo en tiendas de lujo y moda desde hace quince años; entonces mi rubro de trabajo sufrió un gran golpe. Estaba en Londres y en mi trabajo no me dejaban regresar a Estados Unidos; entonces, me fui con mi mamá a México, cuatros meses. En esos meses que estuve allá, comencé a leer mucho sobre manifestaciones y cómo manifestar la vida que uno quiere. Leí diferentes libros y dije 'voy a salir de aquí y va a ser una nueva vida. Me voy a mudar a Los Ángeles, voy a conocer a alguien'. En julio del año pasado, leí un libro y dije 'voy a manifestar la vida que quiero'. El libro se llama Breaking the habit of being yourself de Joe Dispenza, lo tienen en español también pero no me sé el nombre. Es buenísimo el libro y es, básicamente, no solamente ver la vida que uno quiere, sino comenzar a sentir cómo va sentirse esa vida, una vez que uno la tenga. Victoria de la Fuente Bozzo Boda Credit: Cortesía Pensé 'Voy a regresar, voy a vivir en Los Ángeles y voy a conocer a alguien y esa es la vida que voy a tener'. Llegué y en menos de una semana encontré mi departamento y, a diez días de haber llegado a Los Ángeles, conocí al que ahora es mi marido a diez días de haber llegado a Los Ángeles. Así, así. La típica que tenía como tres que eran perfectos en papel y a la hora de la hora nada que ver. Lo conocí en una aplicación que se llama Hinge, de citas. Victoria de la Fuente Bozzo Boda Credit: Cortesía Desde el primer día que nos conocimos hubo un click súper fuerte, habíamos pasado por cosas similares. No soy de las personas tan románticas que lo cuentan como una historia de amor, pero, de verdad, desde la primera vez que lo vi fue 'wow esta es mi persona'. Es la persona más buena, más cariñosa, más íntegra que he conocido y empezamos a hablar; desde ese día, creo que ni siquiera me fui a mi departamento; nunca regresé a mi casa y lo más chistoso, es que mi departamento quedaba a cinco cuadras del departamento de él, de casualidad. Entonces iba a mi casa a cambiarme. Mi casa se volvió como un clóset y un lugar en donde recibir amigos para cenar porque jamás dormí ahí. Victoria de la Fuente Bozzo Boda Credit: Cortesía Mi esposo se llama Adam Ayers, es un CTO y trabaja con celebridades, y con marcas. Él hace más la parte de tecnología y yo hago la parte de dirección creativa; entonces, la verdad que nos complementamos muy bien. Hemos hecho un par de proyectos juntos. El fue quien lanzó la página de Kanye West, trabajó con Paris Hilton. Trabaja con un montón de marcas y personajes aquí y, básicamente, cómo convertir, de cierta manera, la fama en un negocio en internet. Hace años, William Morris lo llamó para trabajar con Paris Hilton. Y le dijo 'esa chica tiene una presencia impresionante en social media ¿cómo hacemos para capitalizar en eso?'. Desde entonces, se ha dedicado mucho a eso. Victoria de la Fuente Bozzo Boda Credit: Cortesía Nos complementamos muy bien porque yo de la parte tecnológica, la verdad, no conozco muy bien, pero en la parte creativa sí. Entonces, desde ahí fue 'wow, podemos trabajar juntos; podemos estar juntos'. La verdad es que nuestros negocios empezaron a ir muy bien de la mano, sobretodo en la parte de marketing. Hago toda la parte visual, las fotos, y él hace más lo que viene a hacer los Facebook apps. Victoria de la Fuente Bozzo Boda Credit: Cortesía ¿Cuándo deciden casarse? Nos conocimos en agosto. En diciembre fuimos a ver a mi mamá, nos quedamos un mes en México también. Mi mamá lo amó, quiso conocer también a su familia y fue súper fácil. Siento que, de cierta manera, siempre me había vuelto loca de que el amor tenía que ser como una telenovela o como libro y tenía que ser complicado, glamoroso; tenía que haber peleas y gritos. La verdad es que fue súper fácil, es la única manera que puedo decir. En marzo nos mudamos juntos a una casa y en abril salí embarazada. "Tengo ocho meses de embarazo. Es niño", Victoria de la Fuente Victoria de la Fuente Bozzo Boda Credit: Cortesía Tengo ocho meses de embarazo. Es niño. Todavía no sabemos el nombre, vamos a ver cuál gana. Ahí empezamos a hablar de la idea del matrimonio y siempre había pensado que quería una de esas bodas enormes con quinientas personas y con el vestido grande, etc. Pero lo que nos dimos cuenta, sobretodo en la parte de COVID, fue que tuvimos un espacio para estar lo dos y creo que todo se aceleró bastante a través de COVID, las cosas buenas y las malas. Victoria de la Fuente Bozzo Boda Credit: Cortesía Decidimos que lo que queríamos era celebrar habernos encontrado. Queríamos celebrar estar juntos, formar una familia; tenemos una perrita que se llama Frida también. Queríamos algo que fuera íntimo y que fuera muy nosotros, y que no se perdiera en una producción. Entonces, desde el principio la idea fue tener algo que íbamos a ser nosotros dos y dos personas que iban a venir como testigos, y la perrita. Eso fue todo. Nosotros decidimos 'quiero poder escucharlo; quiero poder escucharme a mí decirle mis votos. Quiero que sea algo romántico e íntimo y que sea, realmente, de los dos, y nosotros celebrar nuestro amor y nuestro futuro juntos. Victoria de la Fuente Bozzo Boda Credit: Cortesía Todo fue por el civil, nos fuimos un fin de semana a Santa Bárbara a ver lugares; encontramos un hotel que tenía muchos jardines y a nosotros nos encantan las flores y los jardines. Adam todas la semanas me trae flores, la casa está siempre llena de flores. Fue 'nos podemos casar aquí en el jardín'. Nos casamos en el jardín. Fue en el hotel donde Jackie Kennedy hizo su Luna de miel, en los 60. Ahí tienen como una casita de 1800 que rentamos y ahí tuvimos una cena súper íntima con dos de nuestros mejores amigos; que fueron los testigos. Uno de ellos, me hizo el vestido, tomó las fotos; fue todo el paquete casero". Victoria de la Fuente Bozzo Boda Credit: Cortesía ¿Cómo te sentiste ante la ausencia de tu mamá en la boda? Son dos cosas diferentes. Por un lado, el matrimonio siempre fue algo que queríamos hacer nosotros dos solos. Tener, de repente, una fiesta o un aniversario donde vamos a invitar a la familia y ojalá que mi mamá, mi hermana, la familia de él puedan estar ahí. "Estoy segura de que pronto mi mamá va a poder aclarar toda esa situación", Victoria de la Fuente ¿Cómo estás viviendo esta situación que ahora tu mami está pasando? Ha sido difícil. En cuanto a lo que mi mamá está pasando, creo fielmente en las autoridades mexicanas y creo que tienen un muy buen equipo legal y mi mamá también, y estoy segura de que pronto va a poder aclarar toda esa situación.

