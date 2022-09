"No sé quién es": La respuesta de Laura Bozzo al ser preguntada por su 'hija adoptiva' Daniella Navarro Parecía que la relación entre ambas iba a poder reconducirse tras el fuerte desencuentro que tuvieron durante la etapa final de La casa de los famosos 2, pero no. Mira lo que declaró este martes la abogada peruana sobre la actriz venezolana en un programa de televisión en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo Laura Bozzo; Daniella Navarro | Credit: Mezcalent; Telemundo Más que amigas, Daniella Navarro y Laura Bozzo se volvieron inseparables durante su estancia en la casa más famosa de la televisión hispana. Su relación, sin embargo, se torció en la etapa culminante del reality show cuando la actriz venezolana comenzó un inesperado romance con su 'enemigo' Nacho Casano, algo con lo que la polémica conductora nunca estuvo de acuerdo. "No soy tu madre, te amé como una hija, te protegí, te defendí, me peleé las peleas por ti, saqué la cara por ti, hasta con Ivonne me peleé por ti. ¿Cómo te atreves a ser tan desleal, tan traicionera?", llegó a enfatizar Bozzo nada más salir de la casa tras sentirse traicionada por su amiga. Pese al fuerte desencuentro que tuvieron, la relación entre ambas parecía que podía reconducirse a juzgar por las palabras que dedicó a principios de agosto en las redes sociales la abogada a su 'hija adoptiva'. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Telemundo "Lo mejor para ti. Bendiciones, ya haremos el reencuentro del cuarto morado en Acapulco. Al margen de todo, siempre estarás en mi corazón", escribió entonces. Pero no: ni hubo reencuentro en Acapulco ni estará siempre en su corazón. Este martes, Bozzo estuvo como invitada en el programa de televisión mexicano De primera mano (Imagen Televisión), donde fue cuestionada sobre su relación actual con la actriz. Laura Bozzo Laura Bozzo en De primera mano (Imagen Televisión) | Credit: De primera mano Las declaraciones que hizo la abogada al respecto sorprendieron a muchos. Laura: La única amistad real que yo saqué de esa casa fue Salvador Zerboni. Periodista: ¿Daniella ya no? L: Ay, no sé quién es… Laura Bozzo Laura Bozzo en De primera mano (Imagen Televisión) | Credit: De primera mano P: Ay, tu hija adoptiva… L: Es la que yo pensé… SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN P: ¿Y qué pasó? ¿Afuera ya no? Laura Bozzo Laura Bozzo en De primera mano (Imagen Televisión) | Credit: De primera mano L: Nunca más he sabido de ella, sé que tiene una relación con Nacho. Ojalá que les den algún papel en una novela a los dos… Mejor me callo. P: Pero qué, actúan muy bien, o sea la relación es cierta o qué porque lo dijiste por algo. L: Yo no lo sé ya... ¿Así o más clara?

