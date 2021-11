Laura Bozzo habla por primera vez en tv de su caso: "Nunca quise huir" Luego de permanecer prófuga de la justicia, Laura Bozzo está de regreso en el ojo público y hace fuertes declaraciones sobre su situación legal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras estar desaparecida luego de ser acusada de fraude fiscal por las autoridades mexicanas, Laura Bozzo reapareció anunciando que ya no pisará la cárcel porque cumplió con las disposiciones de solicitadas. Ahora, narra su difícil experiencia. "Ha sido terrible, ha sido muy doloroso", mencionó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Nunca he compartido con mi público que sufro de una depresión clínicamente diagnosticada desde muy chica y tengo que estar luchando contra eso, es una enfermedad, creo que la peor de todas las enfermedades y el problema que tuve de cáncer sigo tratamiento, entonces para mí entrar a un penal era sentencia de muerte anticipada", advirtió. "Por eso es que no me presenté porque sabía que iba a terminar ahí [en prisión]. Nunca quise huir, ni quise evadir impuestos ni nada, por eso puse mi nombre y no una compañía para pagar impuestos, eso se debió a una auditoría de 2012". De acuerdo con la presentadora peruana, está situación "es lo más fuerte que he vivido", incluyendo su arresto domiciliario en Perú, porque su experiencia fue terrible por ello asegura que "esta ha sido la peor etapa" a lo largo de su existencia. Sin embargo, está tranquila porque "todo eso se va a probar, el abogado va a presentar las pruebas del caso", para que pueda demostrar su inocencia y además, ha sido víctima de estafas muchas veces porque "soy perfecta para que me estafen" y se ha quedado sin dinero. laura-bozzo1.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que estamos haciendo es que hemos pagado lo que han pedido y llegar a un acuerdo con las autoridades y se acabó", explicó. Mi condición económica muestra que ni he sido una ladrona ni nada por el estilo. Vivo de la herencia de mis padres en este momento, porque todo lo que gané, absolutamente todo, lo perdí". Laura Bozzo asegura que no tuvo pudo comunicarse con sus hijas y tenía que estar ocultar. Sin embargo, asegura que pese a la situación se ha hecho más fuerte porque "de los golpes se aprende más".

