Laura Bozzo habla de sus pleitos con Niurka Marcos en La casa de los famosos: "Había una relación muy rara ahí adentro" En exclusiva la exparticipante del reality de Telemundo se sincera sobre lo ocurrido entre ella y su colega. “Ella tiene una forma de hablar que no me gusta”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Casa de los Famosos ha sido el escenario de confesiones brutalmente honestas, momentos de tensión máxima, y sensuales encuentros entre sus participantes. Pero de todas las celebridades que han pasado por ahí y de todas las relaciones —e incluso, enemistades— que nacieron dentro de sus puertas, pocas se equiparan a las pasiones encendidas y broncas que tuvieron la peruana Laura Bozzo y la cubana Niurka Marcos en la segunda temporada del reality de Telemundo. Poseedoras de fuertes personalidades y conocidas por su lengua más afilada que una espada, la doctora en leyes y la vedette y actriz chocaron múltiples veces, al final la cosa se puso fea entre ellas y luego Niurka salió del show. Al presentar su nuevo podcast Que pase el desgraciado, en People VIP de People en Español, Bozzo habló con su acostumbrada franqueza respecto a lo sucedido. "Yo siempre he tenido problemas con Nurquita", afirma Bozzo. "Ella tiene una forma de hablar que no me gusta". "[En LCDLF2] me dijo fea vieja que no sé qué", prosigue. "Ahorita acaba de decirle 'vieja, fea, horrible a Paty Navidad. "Yo tengo mis discrepancias con Paty Navidad, pero me parece que es muy malo de su parte: una mujer atacando a otra mujer por su edad o por su gordura. Es denigrante y no estoy de acuerdo con eso". Niurka Marcos y Laura Bozzo Niurka Marcos y Laura Bozzo | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con Niurka me he peleado en la Casa... casi nos hemos agarrado de los pelos; había una relación muy rara ahí adentro con ella", finaliza. "Pero yo le deseo lo mejor con toda sinceridad y si creo que debería parar un poco de estar atacando a las mujeres. A mí lo que le dijo a Paty Navidad no me gustó". Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

