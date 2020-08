"Nunca insulté a México": Laura Bozzo se defiende de supuesta grabación en redes donde hablaría mal de ese país La conductora de "Laura sin censura" ha salido en defensa propia ante el surgimiento de supuesta grabación donde hablaría mal del país donde reside. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En sus 35 años de carrera artística Laura Bozzo ha vivido de todo: arresto domiciliario, altas bajas, cambios de shows, amores y desamores, pero a pesar de ello continúan activa, llena de ideas y con su característica honestidad, que en ocasiones le ha valido las críticas o incluso pleitos con otras celebridades. Justamente un audio que supuestamente circula en redes dejaría al descubierto unas fuertes palabras que al parecer la peruana expresó sobre México, su país de residencia desde hace varios años y donde actualmente encabeza el show Laura sin censura, para la empresa Televisa a través de Unicable. El sitio de Grupo Fórmula reprodujo parte del audio donde supuestamente se escucha a la abogada y especialista en criminología decir los siguiente: “Daría la vida por largarme de éste p**o país, la gente envidiosa. Yo por ejemplo, pensaba que [el productor] Juan Osorio era mi amigo, hablaba con él y todo. Llega a Perú ¿a qué? a decir ‘En México la odian, yo no puedo trabajar con ella; la odian tanto como en Perú’ ¿Te das cuenta cómo es la gente acá?”. Lógicamente dichas palabras han despertado pasiones encontradas en la nación azteca, provocando una fuerte reacción de la diva sudamericana que este domingo se apoderó de sus redes sociales para decir por medio de un tuit lo siguiente: "NUNCA INSULTE A MEXICO adoro estar acá todos lo saben miren mis redes y no caigan en los chantajes del Desgraciado que pretende extorsionarme". Como de costumbre, los fieles seguidores de la doña se manifestaron a favor de ella en la red: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las declaraciones contrastan con lo dicho en alguna ocasión por la "Abogada de los pobres", quien en 2014 afirmó estar buscando la nacionalidad mexicana para ella y para sus queridas hijas. "Yo me siento muy mexicana y así será siempre; mis hijas aman este país". Ahí.

