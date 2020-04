¡Laura Bozzo se desquita con la realeza! ¿Sabes qué dijo de Meghan Markle? ¿Sabes qué palabra utilizó la peruana para expresar su sentir acerca de Camilla Parker? ¿Y acerca de Meghan y Harry? ¡No te lo quieres perder! By Nuria Domenech Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si quieres saber exactamente lo que opina Laura Bozzo de cualquier tema, solo tienes que hacer una cosa: ¡preguntárselo! Evelyn Sicairos habló con la peruana en El Break de Las Siete y le preguntó su opinión acerca de algunas parejas de famosos. Como era de esperar, Laura Bozzo no tuvo ningún problema en soltar unas cuantas perlas de lo que pensaba honestamente de cada uno de ellos.. Image zoom Primero le tocó el turno a Brad Pitt y Angelina Jolie, que aunque confesó que le parecían lindas personas, él perdió mucho junto a ella y le gustaba más con Jennifer Aniston. “Angelina le bajó mucho”, afirmó rotunda. La cosa se complicó más cuando le llegó el turno a la realeza. Cuando la opinionator escuchó los nombres del príncipe Carlos y Camilla, la cara que puso fue un poema. Y ahí se soltó a gusto: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Nadie puede ser feliz en base a la desgracia ajena y Camilla fue una desgraciada. ¡Una desgraciada! –exclamó con la boca llena al repetir apelativo- que se metió en la relación de Diana, que escogió la mujer para Carlos... ¡Todo fue una cosa preparada y le destruyeron la vida a una niña de 19 años!" Image zoom Y continuó dolida: "¡19 años tenía Diana nada más cuando la conocieron y le metieron en esto! Ella descubrió que su marido estaba también con Camila desde el viaje de novios... Eso no se vale, eso no se hace... ¡A mi me repugna, me repugna Camila! Nunca, nunca, le voy a perdonar lo que le hizo a Diana...” Image zoom Tim Graham/Getty Images Y entonces finalmente le llegó el turno al príncipe Harry y a Meghan Markle. “Me gustan, me encantan”, dijo sin dudarlo un segundo y en su faceta más afable. Image zoom En cuanto al famoso Megxit que protagonizó la pareja alejándose de la familia real británica, ésta fue la opinión de Laura Bozzo. “Me parece fascinante, Harry está haciendo lo que su madre quería hacer, exactamente lo que Diana quería hacer, y de alguna manera está siguiendo los pasos de su mamá. Diana estaba encaminada a hacer justamente eso. Meghan y Harry son una pareja hermosa. Que estén haciendo su vida en Estados Unidos es lo que Diana hubiera querido, desde el cielo los bendice.

