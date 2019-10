Laura Bozzo luchaba por su vida cuando supo de la infidelidad de su ex: “Mi estómago estaba al aire libre” Laura Bozzo contó cómo se enteró de que su expareja le había sido infiel durante años By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si bien se la ve muy firme llamando desgraciados a hombres infieles en la pequeña pantalla, Laura Bozzo se enteró de la traición de su ex Cristian Suárez cuando estaba grave en cama tras sufrir un shock séptico y no tenía fuerzas para reaccionar con su habitual energía. "A la hora que me saqué el útero y los ovarios, me perforaron el intestino. Mi estómago estaba al aire libre y en ese momento me entero de que la persona con la que había vivido 16 años, 16 años, [me traicionó]", contó entre lágrimas Bozzo a People en Español. "Tenía que limpiarme todos los días, yo misma con mis algodones, unas cosa horrible. En ese momento me enteré que tenía otra mujer. Fue para mí un golpe fuertísimo porque, a ver, estás en desventaja, tu autoestima se va al carajo", agregó. RELACIONADOS: Raúl de Molina habla sobre Laura Bozzo Image zoom mezcalent.com A pesar del mal trago, Bozzo dijo que no le desea ningún mal a Suárez. "Ha sido una persona que me ha dado cosas positivas en la vida. Yo suelto, hay que liberarse y espero que sea muy feliz que se case y perfecto", aseguró la peruana, quien en ese momento se encontraba alejada de sus hijas y había sido víctima de un robo por parte de uno de sus trabajadores. "Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Soy una sobreviviente, hablo fuerte porque es una forma de defenderme porque soy extremadamente sensible", reconoció. RELACIONADOS: Laura Bozzo asegura que es una sobreviviente Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español ¿Le dará una oportunidad al amor otra vez? "No, no no. No quiero saber nada de los hombres, mi corazón está completamente cerrado, clausurado, bueno, nunca se sabe", respondió con rotundidad la conductora, que tiene bien claritas las cualidades que una pareja debería reunir. "Si algún día me enamorara, definitivamente sería de un hombre mayor que fuera el hombro de mi vida. Alguien intelectual, brillante que yo pudiera admirar intelectualmente", aclaró. Advertisement

