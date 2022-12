Laura Bozzo aclara si tiene buena relación con Daniella Navarro: "Cada quien sabe lo que hace" Tras verse envuelta en polémica por su controvertida relación con Daniella Navarro en La casa de los famosos, Laura Bozzo rompe el silencio y confiesa si logró rescatar la amistad con la venezolana Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien dio de qué hablar en la última temporada de La casa de los famosos, esa fue sin duda Laura Bozzo. De hecho, la peruana dejó al descubierto una cara que era desconocida para toda su fanaticada. "La casa… me dejó un sabor muy grande", dijo a People en español la conductora quien durante la emisión pudimos verla gritar, llorar y hasta sin maquillaje. "En un reality el imaginario juega mucho, te haces unas ideas que son fuera de la realidad". Tanto, que Bozzo se dejó llevar por las emociones y dañó, sin querer, la amistad que había formado con la actriz Daniella Navarro. Laura Bozzo y Daniela Navarro Laura Bozzo y Daniela Navarro | Credit: Victor Chavez/Getty Images; Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group "Creo que intervine en cosas que no debía por qué haber intervenido. Ya bastante grande es, así como lo son mis hijas y nunca me he metido en sus cosas", confesó la rubia, quien no estuvo de acuerdo en el romance que surgió entre Navarro y Nacho Cassano durante la filmación del show. "Creo que [al final] fue mi error el meterme [en] su relación. Cada quien sabe lo que hace". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿Daniella dejó todo en el pasado? "Dani y yo estamos en comunicación. Es una de las personas que llevo y siempre voy a llevar en mi corazón y además porque la veo parecida a mí, en el sentido que dice lo que piensa y no le importa nada", enfatiza la conductora de La mesa caliente (Telemundo). "Esos días para mí hubieran sido muy difíciles [en la casa] sin el soporte de ella y de muchas de las chicas. La misma Niurka, creo que la que más lloró cuando se fue Niurka fui yo", y agrega conmovida. "Dani fue como un refugio para mí, fue como una bendición".

