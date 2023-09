Laura Bozzo explota contra Gerard Piqué y Clara Chía, otra vez: "No son nadie sin Shakira" La comunicadora compartió este comentario ante el último paso de los tórtolos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo lo ha vuelto a hacer una vez más. La comunicadora ha dicho lo que siente, esta vez, sobre una de las parejas más mediáticas del momento: Gerard Piqué y Clara Chía. Los tortolitos acaban de pasar unas románticas vacaciones y las imágenes de ambos felices y enamorados ya están por todos lados. Al verlas, la reacción de la peruana no se hizo esperar. Y no fue buena. Laura Bozzo Laura Bozzo estalla contra Piqué y su novia | Credit: Mezcalent Sin pensárselo dos veces, esto fue lo que expresó sobre ambos: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿A quién le importa? No son nadie sin Shakira, la reina", escribió ante las imágenes de la pareja regresando del paraíso. Clara Chía primera vez en bikini disfruta mar Gerard Piqué Desde el comienzo del malestar entre la colombiana y el padre de sus hijos, Laura siempre se ha posicionado al lado de la cantante, llegando a llamar "robamaridos" a la nueva pareja del deportista. A pesar de que las cosas podrían estar más calmadas entre la expareja, a Laura parece que le sigue hirviendo la sangre al ver a Clara y Gerard presumiendo su amor. Se tenía que decir, y se dijo.

