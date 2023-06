Laura Bozzo ya es madre adoptiva de Wendy Guevara Ha resultado una sorpresa que Laura Bozzo confesara que ha sumado a su familia a una hija más y se trata de Wendy Guevara. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo y Wendy Guevara Credit: Medios y Media/Getty Images/Wendy Guevara Instagram Desde hace algunas semanas, está llevando a cabo una nueva entrega de La casa de los famosos, que fue producido por Telemundo y ahora lo realiza Televisa. Uno de los participantes de este programa es Wendy Guevara, una empresaria e influencer trans que adquirió fama tras darse a conocer, en 2017, un video donde ella y su amiga Paola Suárez piden ayuda porque estaban perdidas. Este audiovisual que le dio a Guevara y Suárez el nombre artístico de Las pérdidas, fue tan famoso que ganó un premio MTV MIAW. Ahora, que está en esta emisión se ha vuelto una de las consentidas del público aunque no se ha salvado de los ataques se sus compañeros. Por otro lado, es bien sabido que Laura Bozzo formó parte de la segunda temporada de este reality y sorprendió al dar a conocer que es fan de la influencer,, a un grado tal, que ahora la ha adoptado como su hija. "¡¡Por favor!! Wendy es mi hija", Bozzo a los medios de comunicación. "Es en serio que ya está adoptada, Wendy ya es mi hija". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tan entusiasmada estaba la conductora que confesó que le gustaría regresar a la casa para hacer mancuerna con su nueva familiar. "Me encantaría estar ahí dentro, lo que armaríamos Wendy y yo, sería histórico, de verdad", agregó. "La veo y me veo, de verdad que la veo y me veo", continuó, "Como me río, como me divierto; es auténtica como yo, le vale un carajo lo que gente diga, se muestra sin complejos y esa es Laura, entonces obviamente yo la veo y digo: ´'Ay, Wendy, la qué haríamos tu y yo juntas ahí dentro'. Los haríamos padecer, estarían llorando ese Poncho de Nigris, Sergio Mayer... ¡uy! estarían llorando, yo les haría unas bromas a esos". Por supuesto, Laura Bozzo quiere que Wendy Guevara resulte la ganadora.

