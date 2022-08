Laura Bozzo para Toni Costa: "Te conozco por ser el padre de la hija de Adamari López" La presentadora Laura Bozzo arremetió contra Toni Costa. ¡Sus palabras en contra del bailarín son fuertes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos en su segunda edición ha estado plagada de polémicas de diversos tipos, desde el romance de Niurka Marcos con Juan Vidal hasta las fuertes declaraciones de los participantes. Ahora, se desató una nueva controversia tras la salida de Laura Bozzo salió de La casa de los famosos. Como es costumbre en el reality, tienen una entrevista con el eliminado que llevan a cabo los conductores a cargo, Héctor Sandarti y Jimena Gallego. Ahí, la presentadora peruana se le fue a la yugular a Toni Costa, a quien consideró uno de sus detractores dentro del inmueble; por lo tanto, no dudó en enviarle un fuerte mensaje. "Y la verdad, para mí eres un gran bailarín, pero te conozco por ser el padre de la hija de Adamari [López]", advirtió Bozzo durante dicho segmento. "Esa si es una estrella, esa si es la reina de Telemundo. Besos Adamari". Laura Bozzo Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero los comentarios en contra de su compañero en el programa no cesaron, también lo señaló de ser una persona falsa que no habla de manera frontal y se oculta en otras personas. "¡¿Sabes qué Toni Costa?!, prefiero mil veces ser como soy a ser una queda bien como tú que se la ha pasado todo el programa detrás de Niurka, detrás de Nacho", enfatizó. "Tú, Toni, aprende a decir las cosas cara a cara". Adamari López Toni Costa; Adamari López | Credit: Telemundo (x2) Quizá Toni Costa se pronuncie cuando se entere de estos comentarios por parte de la abogada. De momento, la emisión está en su recta final y las polémicas no cesan.

