Laura Bozzo se une al reality show La casa de los famosos de Telemundo ¡Los detalles! La presentadora peruana Laura Bozzo será una de las concursantes de la competencia de telerrealidad La casa de los famosos de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo será una de las participantes del reality show La casa de los famosos de Telemundo. Así lo anunció la cadena durante la gala de los Latin American Music Awards. La presentadora peruana se une a otros concursantes ya anunciados como Niurka Marcos, Salvador Zerboni, Ivonne Montero, Natalia Alcocer, Mayeli Alonso, Luis "Potro" Caballero, Nacho Casano, Juan Vidal y Brenda Zambrano. Bozzo convivirá con estos colegas —y con otras estrellas que se anunciarán próximamente— en una casa aislada, rodeada de cámaras y micrófonos que captarán cada susurro y movimiento. El programa será animado por Hector Sandarti y Jimena Gallego. La conductora de televisión y abogada se hizo famosa internacionalmente con su talk show y su frase "'¡que pase el desgraciado!". De personalidad fuerte, Bozzo tendrá que compartir su espacio con estas estrellas mientras comen, duermen, comparten baños, tienen conversaciones íntimas y realizan tareas domésticas. Laura Bozzo Credit: cortesía de Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Laura encontrará una aliada o una enemiga en la vedette cubana Niurka Marcos? ¿Será una de las primeras en ser eliminada o llegará al final del show? Este drama de la vida real promete mantenernos pegados a la pantalla de Telemundo. La casa de los famosos Credit: Cortesía de Telemundo La exconductora del programa Laura en América competirá por un premio de $200,000. La ganadora el año pasado fue la exMiss Universo y actriz venezolana Alicia Machado. ¿Correrá la Señorita Laura con su misma suerte? El estreno del reality show será el martes 10 de mayo a las 7 p.m. por Telemundo.

