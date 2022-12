Laura Bozzo asegura que fue víctima de un intento de robo en México, "Aún ando aterrada, pero bien" La presentadora peruana Laura Bozzo revela la pesadilla que asegura haber vivido en la autopista México-Acapulco y lanza una advertencia a quienes circulen por la popular vía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La presentadora y abogada peruana Laura Bozzo ha dado a conocer la "pesadilla" que vivió durante un viaje que realizó en días pasados por la autopista México-Acapulco, conocida como la Autopista del Sol, en el estado de Guerrero, México. "Quisieron asaltarme en la carretera del Sol camino Acapulco. CUIDADO ponen llantas para provocar accidentes o tiran piedras de los puentes y la policía brilla por su ausencia", afirmó durante el pasado fin de semana la colaboradora de La mesa caliente (Telemundo). "Gracias a Dios pude llegar a Chilpancingo pero destrozaron mi carro". "Gracias señor Jesús por librarme de ser asaltada no había ni un policía nadie que nos ayudara y fuimos varias las víctimas", denunció la llamada Abogada del pueblo en una serie de tuits con fecha del 3 de diciembre quien además lanzó una advertencia: "Si les pasa algo así no paren ponen llantas en la pista causan accidentes para robar lo peor ya nadie cuida en la carretera". En agosto pasado Bozzo presumió por redes su casa en Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, mostrando las increíbles vistas desde la terraza hacia la bahía. "Acapulco, es lo máximo es el paraíso, no se ni cómo describir Acapulco", afirmó en declaraciones recogidas por distintos medios y dando un tour de la residencia mostrando su "cueva" y su enorme cama: SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Posteriormente la estrella del desaparecido programa Laura en América reveló que el incidente no solo. la afectó a ella sino también a otras personas que transitaban por la autopista. "Fue una pesadilla pero alertó a mi público han suspendido la seguridad no hay policía y es tierra de nadie", puntualizó la exconcursante de La casa de los famosos 2 (Telemundo). "En estas fiestas tomen sus precauciones. Aún ando aterrada pero bien 🙏 bendiciones".

