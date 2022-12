Laura Bozzo denuncia que la quisieron asaltar ¡hasta le destrozaron el carro! La vida de Laura Bozzo estuvo en peligro tras ser víctima de la delincuencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 3 de diciembre de 2022, Laura Bozzo viajaba de la Ciudad de México rumbo a Acapulco, Guerrero, y estuvo a punto de ser víctima de la delincuencia. De acuerdo con la comunicadora, los maleantes trataron de detenerla golpeando su vehículo. "Quisieron asaltarme en la Carretera del Sol camino Acapulco, ponen llantas para provocar accidentes o tiran piedras de los puentes y la policía brilla por su ausencia", denunció Bozzo en su cuenta de Twitter. "Gracias a Dios pude llegar a Chilpancingo pero destrozaron mi carro, de terror". La presentadora también hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. "Como puede ser posible que no haya seguridad ninguna en la autopista del sol antes había policía ahora nada es tierra de nadie estamos expuestos a la delincuencia pase por la peor experiencia. Gracias a Aarón [el conductor] no paramos pero ando en estado de pánico", advirtió. "Gracias señor Jesús por librarme de ser asaltada no había ni un policía nadie que nos ayudara y fuimos varias las víctimas. Si les pasa algo así no paren ponen llantas en la pista causan accidentes para robar lo peor ya nadie cuida en la carretera Laura Bozzo Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades mexicanas reaccionaron ante lo ocurrido y se pusieron en contacto por la misma red social para ofrecerle su apoyo; incluso, le solicitaron un acercamiento para tratar el asunto de manera directa y aprovecharon para aclarar que si existen condiciones para un viaje seguro. "Estimada Laura Bozzo, el Gobierno de Guerrero pone a su disposición servicios de orientación y asesoría en caso de que desee realizar una denuncia formal y ampliar la información sobre los hechos", comentaron dichas autoridades. "Le informamos que los operativos de seguridad conjunta entre Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, la Guardia Nacional y autoridades federales se refuerzan durante estos periodos vacacionales". De momento, Laura Bozzo no ha dado mayor información al respecto y se desconoce si ya estuvo en contacto con las autoridades mexicanas para realizar la denuncia legal correspondiente.

