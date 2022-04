Laura Bozzo rompe el silencio sobre demanda en su contra por parte de Gabriel Soto e Irina Baeva Tras permanecer en silencio sobre el fallo en su contra en el proceso legal que interpusieron Gabriel Soto e Irina Baeva, ahora Laura Bozzo habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2020, se dio a conocer que Irina Baeva y Gabriel Soto habían iniciado un proceso legal en contra de Laura Bozzo bajo el supuesto delito de daño moral. En octubre de 2021, el actor informó que había ganado la demanda contra la conductora; sin embargo, aún no se daba el veredicto final. En aquel momento, el protagonista de la telenovela Amor dividido se pronunció ante el fallo a su favor. "Para los que se creen con derecho de opinar, juzgar, insultar y burlarse sin conocimiento de causa, aquí está el resultado ¡Una batalla más ganada! La libertad de expresión tiene límites", mencionó. Por su parte, la abogada de origen peruano atravesaba por otro problema jurídico tras ser acusada de defraudación fiscal por parte del Servicio Tributario mexicano. Ahora, la presentadora habló del conflicto con dichos actores. "Los temas legales los deben hablar con mis abogados", advirtió Bozzo a los medios de comunicación. "Ese tema de Irina [Baeva] y de Gabriel Soto, tengo entendido que se había apelado porque es una opinión que dije en un programa de Univisión que se llamaba La opina. Irina iba a dar una conferencia sobre la mujer, me dijeron '¿qué opinas?'; dije 'a mí no me representa'. Si demandara a todos los que hablan [de mí], estaría millonaria". Laura Bozzo, Irina Baeva y Gabriel Soto Credit: Carlos Tischler/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la situación migratoria que no le permite visitar Estados Unidos, la Señorita Laura aseguró que "están mis abogados arreglándolo"; sin embargo, eso no le han impedido ver a sus hijas porque "mis hijas vienen todo el tiempo; entonces, estoy tranquila con eso". De hecho, reveló que su hija menor, Alejandra de la Fuente, la ha acompañado durante varias semanas mientras prepara su regreso a la televisión. Laura Bozzo no pudo ocultar su emoción al anunciar que en breve estrenará el programa ¡Qué pase Laura! en México.

