¡El retoque estético de Laura Bozzo que jamás nos hubiéramos imaginado! Sin censura, como su nuevo programa por Unicable, la conductora dio la lista de arreglitos que se había hecho. Alguno de lo más sorprendente y original, como ella misma. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ella lo tiene claro, cuando hay que mejorar uno va y se retoca, tan simple como eso. Esa sinceridad es lo que hace a Laura Bozzo una de las presentadoras con más fuerza y carácter. Tiene una legión de seguidores y los que no lo hacen es justamente por eso, porque siempre dice lo que piensa, guste o no, empezando por ella misma. En una amena charla con Yina Calderón en un directo en redes, la comunicadora peruana no tuvo problema en admitir las operaciones estéticas que se había hecho, no es un secreto ni tampoco pretende que lo sea. "Me he hecho las lolas, me he hecho en las rodillas, una vez me hice como una especie de lipo", comienza explicando. ¿Las rodillas? Nadie lo hubiera dicho. Sus piernas son de las más sexy del panorama televisivo, esas vienen de fábrica pero su cuidado y mantenimiento son importantes para que sigan viéndose así de tersas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aún hay más. "En la cara me hago mucho plasma, células madres, me pongo colágeno, acá (zona de la oreja) me rajé y me puse hilos rusos porque no me gusta que te jalen", aclaró. Según la conductora en Colombia ha conocido a unos especialistas que le hacen maravilla "sin la necesidad de cortar". Pues si hay algo que no quiere parecer es ridícula. Reconoce y acepta el paso de los años, así son las cosas, pero de ahí a intentar lucir de veinte años, ni lo pretende ni lo desea. "Tampoco hacer el ridículo y querer aparentar treinta años cuando no los tengo, que te suavicen el rostro sí, pero sin caer en el ridículo", explica. A sus 68 años Laura puede presumir de una figura y un físico espectaculares, con retoques o sin ellos. La clave está en no abusar. Ella es de las que prefiere hacer ejercicio físico y que la belleza sea natural pero si es necesaria un poquito de ayuda externa ¡bienvenida sea!

