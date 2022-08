Laura Bozzo cuenta algo íntimo de Zerboni desde su piscina: "Chisme, chisme, chisme" Si bien Laura Bozzo ya no está en el reality show de Telemundo, la abogada peruana sigue con su ya conocido "chisme, chisme chisme". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo y Salvador Zerboni Laura Bozzo y Salvador Zerboni | Credit: Mezcalent.com (2) Si bien La casa de los famosos llegó a su fin, Laura Bozzo se mantiene muy conectada no solo con sus compañeros, sino con las vivencias que allí tuvo. Por eso, aunque ya no está en el reality show de Telemundo, la abogada peruana sigue con su ya conocido "chisme, chisme chisme". Ahora que Bozzo ya se encuentra disfrutando de su casa en Acapulco, México, ha confirmado a sus seguidores un secreto íntimo sobre Salvador Zerboni, del que ya se sospechaba y del que el mismo actor acaba de dar una amplia pista. "Chisme, chisme chisme, me acabo de enterar de que Zerboni tiene novia", dijo la presentadora desde su increíble piscina. Muchos fueron los seguidores que agradecieron que Laura siga teniendo el mismo espíritu de La casa de los famosos, pero le recordaron que este "chisme" no era nuevo: "Jajaja te ganamos en este chisme Laura, ya lo sabíamos 😅"; "fuiste la última en enterarte, eso es noticia vieja ya😂"; "Zerboni tiene novia 😢😢😂😂"; "si Zerboniiii tiene noviaaaaa 😜"; "me mueroooo jajajajajaj"; "tía Laura deberías de tener tu propio reality ❤️", le dijeron. Laura llegó tarde a esta noticia, porque aunque Zerboni no ofreció pistas de tener novia durante el programa, ahora se le ha visto en redes besando y abrazando a una chica que sería su pareja. Laura Bozzo Credit: Telemundo Sin dudas, Bozzo fue uno de los personajes que más saber le puso a La casa de los famosos, con sus memorables batallas con Niurka Marcos, Ivonne Montero o sus polémicas declaraciones sobre Toni Costa tras su salida del show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, aún así la llamada señorita Laura fue una de las que más audiencia atrajo al show, tanto así que el día de su eliminación llevó al programa a registrar su nivel de audiencia más alto hasta esa fecha. Ya Bozzo se encuentra de vuelta en México, y aunque tenía ganas de estar en su casa, ha asegurado que extraña a sus seguidores y a sus compañeros del show.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Bozzo cuenta algo íntimo de Zerboni desde su piscina: "Chisme, chisme, chisme"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.