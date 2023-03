Laura Bozzo dice que Clara Chía le da "asco": "Roba maridos" La presentadora peruana Laura Bozzo no se queda callada y expone en redes todo lo que opina sobre Clara Chía, la nueva pareja de Gerard Piqué Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clara Chia y Laura Bozzo Clara Chia y Laura Bozzo | Credit: 13/Lagencia Press/The Grosby Group; Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images ¿Team Shakira o Team Gerard Piqué? Laura Bozzo, por supuesto, apoya 100% a la cantante colombiana. La peruana lo dejó más que claro en uno de su comentarios en las redes sociales, en donde se explica que Clara Chía se está ejercitando en un gimnasio con ropa muy ceñida. "De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos", escribió la exconcursante de La casa de los famosos (Telemundo). "Este tipo de mujeres a mí me causan asco". Comentarioa Laura Bozzo Comentarioa Laura Bozzo | Credit: Instagram People en español Obviamente, los comentarios de Bozzo causaron estruendo y hombres y mujeres respondieron, algunos apoyándola y otros, cuestionando el comentario de la rubia . "Cierto, ella sabía muy bien dónde se metía, eso no se hace , porque el tiempo es un juez divino", escribió una usuaria de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero no te dio asco de insultar a Ivonne Montero en el reality y tratarla de lo peor. Eres incongruente", escribió otra. Según Bozzo, la nueva novia del futbolista, "siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa". "La belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene". Fue le pasado junio que Shakira y Gerard Piqué, dieron a conocer su separación: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", dijeron en un comunicado El escrito difundido a los medios fue breve y directo, haciendo especial hincapié en el respeto y el bienestar de sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación de 12 años. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", concluyeron. Meses más tarde a través de una canción, la colombiana dejó clarísimo que Clara Chía fue la tercera en discordia. ¿Ustedes qué creen?, ¿en qué team están? ​​

