Laura Bozzo estalla contra Leonardo García por distanciarse de su padre Andrés García La relación de Andrés García fue muy complicada y se fragmentó con algunos desde hace tiempo. Se sabe que Leonardo estará presente en el funeral; lo cual, le molestó a Laura Bozzo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como se ha dado a conocer, el pasado 4 de abril de 2023, falleció a los 81 años Andrés García. Este famoso declaró en diversos momentos que llevaba una mala relación con sus tres hijos que eran conocidos públicamente, Andrés, Leonardo y Andrea, y se responsabilizaba por ello. Después dio a conocer que tenía cuarta hija que está alejada del espectáculo y lleva por nombre Arena. Desde hace unos meses, cuando la salud del actor había mermado, se dio a conocer que no había contacto alguno con sus vástagos; ante ello, Laura Bozzo estalló contra el segundo. Todo ocurrió durante una charla de la conductora peruana en el programa digital de Gustavo Adolfo Infante. "Gus, tú que eres como la familia de Andrés, ¿al final hubo o no la reunión con sus hijos que tanto quería Andrés antes de morir?", le preguntó Bozzo. "Fíjate que no", respondió Infante. "Ayer hablé con Margarita [Portillo, esposa de Andrés], le dije 'Oye Margarita, ¿ya hablaste con los hijos de Andrés? ¿Fueron receptivos, perceptivos, aceptaron?', Y dice: 'Uno aceptó y dos no aceptaron'. ¿Quiénes? No lo sé, porque Andrea vive en Los Ángeles, Andresito vive en Miami y Leonardo hace rato estaba en Chilpancingo y debe estar llegando a Acapulco en este momento para despedir a su padre". Eso ocasionó la molestia de la presentadora en contra de Leonardo. "Perdóname, ¿despedir a su padre? A su padre se le despide cuando está en vida. ¿Ahora qué va a hacer? ¿A llorar a Acapulco? ¿A llorar qué? Este chico no tuvo la valentía de ir. Digo algo y es mi opinión: hagan lo que hagan, tus padres son tus padres, y nosotros tenemos la obligación de perdonar y de ir a verlo", advirtió. "¿De qué le vale ir a ver ahora a un cadáver? Debió haber ido a conversar con él". Leonardo Garcia, Laura Bozzo y Andres Garcia Leonardo Garcia, Laura Bozzo y Andres Garcia | Credit: Victor Chavez/WireImage; Mezcalent.com; 9Photo by Angel Delgado/Clasos.com/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El periodista le mencionó cómo era la convivencia del famoso con sus hijos. "Con Leonardo chocaba mucho; con Andresito llevaba una mejor relación, pero vivía en Miami; y Andrea sí estaba totalmente quebrantada la relación, vive en Los Ángeles", concluyó. Hasta el momento, se desconoce cómo se llevarán a cabo los funerales de Andrés García y se sabe que solo Leonardo estaría presente.

