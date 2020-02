Laura Bozzo celebra que cancelaran conferencia a Irina Baeva: "Tú no nos inspiras como mujer" La periodista ha arremetido duramente contra la novia de Gabriel Soto a quien no considera, ni de lejos, un ejemplo de empoderamiento de la mujer. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay algo que tiene Laura Bozzo es que es clara, demasiado. La periodista peruana ha hablado sobre Irina Baeva en su espacio de El Gordo y la Flaca y no lo ha hecho muy bien que digamos. La conductora celebra que se cancelara su conferencia Arriba Eva en favor de la mujer ya que no la considera ejemplo absolutamente de nada. Al contrario, según Laura alguien que se entromete en una familia no puede aspirar a ser considerada un modelo a seguir. “Tú no nos inspiras como mujer, a mi me denigras”, ha dicho muy enfadada, entre otras muchas perlitas, en su sección del programa de Lili Estefan y Raúl de Molina. En sus dos minutos de discurso Laura no podía dejar más clara su postura, le pese a quien le pese. “¿Cuál es el ejemplo que nos va a dar la señorita Irina Baeva? ¿Cuál es el motivo de inspiración? ¿Cuál es el motivo para empoderar a la mujer para sentirnos orgullosas?”, cuestionó con la pasión que la caracteriza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según ella, ninguno. “Yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia porque nadie es feliz en la desgracia ajena”, aseveró. Unas duras afirmaciones que no sabemos cómo sentarán a Irina. Pero no todo el mundo opina como Laura. Aunque a Irina le cerraron una puerta al anular su charla, le han abierto otras puertas y en breve volveremos a verla hablando de sus vivencias, sus experiencias y su sentir en el marco del Día Internacional de la Mujer. Advertisement

Laura Bozzo celebra que cancelaran conferencia a Irina Baeva: "Tú no nos inspiras como mujer"

