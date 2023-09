Laura Bozzo acusa a Belinda de dejar una deuda en joyería en Perú La presentadora Laura Bozzo acusa a la cantante mexicana Belinda de deberle dinero a la joyería de una amiga en Perú. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La presentadora peruana Laura Bozzo acusa a la cantante mexicana Belinda de deberle dinero. Según Bozzo, Belinda tiene una deuda en su joyería en Perú. Bozzo alega que la cantante debe unos 60 mil dólares por una compa de joyería peruana que hizo hace varios años. Según la conductora y exconcursante de La casa de los famosos, Belinda hizo una compra que equivale a más de un millón de pesos mexicanos cuando visitó Perú. Bozzo dijo que ella fue quien le dijo a su amiga que podía confiar en Belinda y que ahora le exigen a Bozzo el pago por que le debe la cantante por las joyas que supuestamente se llevó de la tienda. En entrevista con el programa Hoy, Bozzo dijo estar "preocupada por un problema que tengo". Entonces contó ante las cámaras del programa: "Belinda que es mi reina adorada, la amo, viajó a Perú hace algunos años para celebrar su cumpleaños y mi familia la atendió y todo". Belinda y Laura Bozzo Credit: Victor Chavez/Getty Images; Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bozzo pide que se pague la deuda, ya que ahora le piden a ella explicaciones por la falta de pago. "La recomendé con una joyera amiga mía, le vendió fortunas en joyas y, desgraciadamente, tiene un saldo ahí de 60 mil dólares y a mí me tienen loca como aval", añadió la conductora peruana. Belinda no ha hablado públicamente sobre estas acusaciones.

