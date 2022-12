Conoce a los latinos nominados a los Globos de Oro En 2023, la entrega número 80 de los Globos de Oro tendrá sabor latino, gracias a las categorías donde suenan diversos nombres de esta comunidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 10 de enero de 2023, se llevará a cabo la entrega número 80 de los Globos de Oro, un galardón que es otorgado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Cada año se puede notar que el gremio latino va cobrando fuerza a través de sus diversas nominaciones. Esta vez no fue la excepción. Diversos miembros de esta comunidad están en las diversas ternas. Este año en las ternas de actuación son varios famosos los que están nominados. Primero, Selena Gómez y Jenna Ortega contenderán en la misma terna a Mejor actriz de serie de televisión musical o comedia; la primera lo hará por su trabajo en la serie Only murders in the building; mientras la segunda por encarnar al icónico personaje de Wednesday, también conocida como Merlina en hispanoamérica. Siguiendo con el rubro de la pantalla chica, Diego Luna compite en la categoría de Mejor actor de una serie de televisión por su personaje de Cassian Andor en la serie Andor. Jenna Ortega, Diego Boneta y Selena Gomez Credit: Paras Griffin/Getty Images; Michael Buckner/Variety via Getty Images; Steve Granitz/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasando al séptimo arte, suenan tres nombres para la rama histriónica. Ana de Armas está nominada a Mejor actriz de película drama tras encarnar a Marilyn Monroe en Blonde. En la misma categoría, pero en lo que a película musical o comedia se refiere, se encuentra Anya Taylor-Joy tras estelarizar The Menu; cabe destacar que ya obtuvo este premio por la miniserie The Queen's Gambit y tiene una nominación más por la cinta Emma. Ana de Armas, Diego Calva y Anya Taylor Joy Credit: Jon Kopaloff/Getty Images; Miikka Skaffari/Getty Images; Samir Hussein/WireImage Los caballeros latinos están representados por Diego Calva, quien está en la terna de Mejor actor por su papel en el filme Babylon. Por su parte, Guillermo del Toro suma tres nominaciones por la película Pinocchio. Así estará compitiendo por Mejor canción original "Ciao Papa", Mejor banda sonora y Mejor película animada. Finalmente, el filme Argentina 1985 se encuentra en la contienda de Mejor película extranjera; es una coproducción Argentina-Estados Unidos. Habrá que esperar hasta el próximo año para saber quienes lograron esta presea.

