Latinos que brillaron en los premios Globos de Oro 2023 Guillermo del Toro ganó el globo de oro a 'Mejor película animada' por Pinocho. Estrellas latinas como Ana de Armas, Salma Hayek, Jenna Ortega y Selena Gómez también brillaron en la gala. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jenna Ortega, Selena Gomez y Guillermo del Toro Jenna Ortega, Selena Gomez y Guillermo del Toro | Credit: Kevin Winter/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images; Daniele Venturelli/WireImage (2) Guillermo del Toro triunfó en los premios Globos de Oro celebrados el 10 de enero en California. El director mexicano ganó el galardón a 'Mejor película animada' por su joya Pinocchio. Ya había ganado en el 2017 el trofeo de 'Mejor director' por la película The Shape of Water. "Estoy feliz de estar con ustedes en persona, estamos de vuelta", dijo Guillermo, e hizo reír a la audiencia al añadir: "Algunos estamos borrachos, ¿qué puede ser mejor?". El cineasta —creador de El laberinto del fauno y El espinazo del diablo— reconoció que "ha sido un gran año para el cine… un gran año para la animación". "La animación es cine. La animación no es un género infantil, es un medio", afirmó. "Le dimos vida, belleza y verdad a una historia sobre la vida, la pérdida y la pertenencia", dijo sobre este cuento clásico del niño de madera. Otra película que resultó triunfadora es Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. La cinta, disponible en Prime Video, se llevó el trofeo de "Mejor película de habla no inglesa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muchas gracias. Estoy muy orgulloso por este galardón. Los quiero", dijo en inglés el actor argentino Ricardo Darín, quien terminó su discurso en español. "Voy a hablar dos palabras en español para mi gente. Para toda la gente de Argentina, después de ver el campeonato del mundo esto es una gran alegría", dijo. Diosas latinas como Salma Hayek (estrella de la película Puss In Boots: The Last Wish, nominada a Mejor película animada este año), Ana de Armas (nominada por su rol de Marilyn Monroe en Blonde) Selena Gómez (nominada por su rol de Mabel Mora en la serie Only Murders in the Building en Hulu), y Jenna Ortega (nominada por su rol de Wednesday Addams en la serie Wednesday de Netflix) derrocharon glamour y carisma en la alfombra roja de los Globos de Oro. Otros artistas latinos nominados este año fueron: los actores mexicanos Diego Calva (por su papel de Manny Torres en Babylon), y Diego Luna (por su rol de Cassian Andor en la serie Andor de Disney+), la actriz de origen argentino Anya Taylor Joy (por su papel de Margot Mills en The Menu), y la actriz de raíces puertorriqueñas Aubrey Plaza, por su rol de Harper en The White Lotus de HBO Max.

