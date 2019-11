Latin Grammys 2019: Greeicy y Christian Nodal entre los nominados que inspiran la mercancía de aniversario Para celebrar el 20.mo aniversario de la Entrega del Latin GRAMMY®, La Academia Latina de la Grabación® se ha asociado con Footaction para sacar una colección de edición limitada de camisetas conmemorativas con diseños selectos por el renombrado diseñador de ropa casual Guillermo Andrade. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A solo seis días de la esperada entrega de los Latin Grammys, la Academia Latina de la Grabación anunció que lanzará una colección inspirada en artistas actualmente nominados como Bad Bunny, Greeicy, Christian Nodal y Sebastián Yatra. Para celebrar el 20.mo aniversario de la Entrega del Latin GRAMMY®, La Academia Latina de la Grabación® se ha asociado con Footaction para sacar una colección de edición limitada de camisetas conmemorativas con diseños selectos por el renombrado diseñador de ropa casual Guillermo Andrade. “Es un gran gusto presentar estos diseños de edición limitada en colaboración con Footaction, estos cuatro talentosos artistas y el diseñador Guillermo Andrade para celebrar un evento único en la historia como lo es el 20.mo aniversario de la Entrega del Latin GRAMMY”, dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Esta colección continúa nuestra misión de enaltecer la música latina en todo el mundo y también es prueba de lo que la comunidad latina en Estados Unidos puede lograr cuando trabajamos juntos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colección se venderá exclusivamente por internet durante la semana de la Entrega del Latin GRAMMY®, desde el lunes, 11 de noviembre al viernes, 15 de noviembre. De la venta de cada camiseta, $5 dólares beneficiarán a la Fundación Cultural Latin GRAMMY, cuya misión es promover la difusión y el reconocimiento internacional de las importantes contribuciones de la música latina y sus creadores por medio de becas universitarias, subvenciones y programas educativos. Esta colección conmemorativa de edición limitada permitirá que los aficionados a la música sean dueños de una parte de la historia y a la vez respalden la misión de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. Desde que se creó hace cinco años, la Fundación Cultural Latin GRAMMY ha asignado la considerable cantidad de $5 millones de dólares a becas, subvenciones, donaciones de instrumentos musicales y eventos educativos en Iberoamérica y a comunidades latinas en Estados Unidos. La colección conmemorativa se produjo gracias a la misión común de La Academia Latina de la Grabación y Footaction de autoexpresión por medio de la música, como también la visión creativa de Guillermo Andrade, un renombrado diseñador de ropa casual. Andrade, que orgullosamente representa sus raíces latinas en sus diseños, cuenta con muchos seguidores entre los artistas latinos y es la persona ideal para esta colaboración. Se le encargó a Andrade encabezar el proceso creativo del grupo y producir diseños que reflejen el estilo de los artistas; luego los artistas complementaron los diseños con toques personales. Además de las camisetas específicas a los artistas, la colección conmemorativa incluye dos camisetas con la emblemática estatuilla del Latin GRAMMY. Esta colección conmemorativa es parte de la plataforma de marcas No 1 Way de Footaction, que se inspira en la próxima generación de creadores que hacen que la cultura avance. Por medio de campañas originales, activaciones en redes sociales y oportunidades de interactuar, No 1 Way celebra la individualidad y promueve los diversos caminos al éxito a la vez que crea oportunidades para que los creadores de música, arte y diseños cuenten su historia. Advertisement EDIT POST

