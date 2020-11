Close

Latin Grammy 2020: En las redes sociales ¿Qué compartieron Yalitza Aparicio, Ana Brenda Contreras, Juanes y Victor Manuelle sobre los premios Latin Grammy 2020 en sus redes sociales? ¿Karol G y Anuel AA compartieron fotos juntos en Instagram? Entérate de todo. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Cómo se vivieron los premios Latin Grammy en las redes sociales? Los presentadores y estrellas de la noche compartieron parte de la acción en sus redes sociales. La actriz y activista Yalitza Aparicio debutó como presentadora. "Respiremos, que hoy nos toca conducir los Latin GRAMMYs", compartió, junto a una foto en un balcón antes de grabar el programa. La actriz Ana Brenda Contreras, otra de las conductoras de la noche, compartió una foto backstage en Instagram con el mensaje: "Gracias!!!! Gracias por esta oportunidad @latingrammys, espero no haberlos defraudado y espero lo hayan disfrutado en casa. Viva la música latina". El salsero puertorriqueño Victor Manuelle no solo fue parte del show, haciendo un tributo a Hector Lavoe junto a colegas como Ivy Queen, también cerró la gala cantando y fue uno de los presentadores. El sonero reemplazó al cantante Carlos Rivera, quien tuvo que cancelar su rol como presentador cuando alguien cercano a él dio positivo a la COVID-19. "Gracias a la academia por permitirme abrir y cerrar este magno evento, y ustedes mis fanáticos por sus comentarios", expresó en Instagram. También compartió una foto tras bambalinas con su compatriota Kany García, una de las ganadoras del codiciado galardón. "Felicidades a mi hermanita @kanygarcia. Que viva Puerto Rico", comentó. Debido a la pandemia del coronavirus muchos artistas no viajaron a Miami, donde se grabó el especial este año. Tampoco tuvieron el típico desfile por la alfombra roja o una audiencia en vivo como parte de las medidas de seguridad. Parte de la magia del show fue que nos permitió viajar a diversos países por medio de presentaciones especiales. La cantante Anitta cantó su nuevo éxito "Me gusta" desde Brasil. Otro que brilló fue Bad Bunny que cantó "Si veo a tu mamá" desde Puerto Rico. Juanes se lució con su tributo a Roberto Carlos. El cantante colombiano compartió una foto suya en una lavandería y mostró su sentido del humor en Instagram. "¡De tocar en el escenario de los @latingrammys directo a lavar ropa! #UnDíaNormal", bromeó. Una gran incógnita era si Karol G y Anuel AA compartirían fotos juntos en Instagram de la premiación, a la que ambos asistieron. La falta de fotos juntos o comentarios el uno del otro en redes sociales ha generado especulaciones de una posible ruptura. Lo cierto es que no publicaron fotos juntos ni fueron vistos juntos en el show, como ha pasado en premiaciones pasadas como Premios Juventud. Lo que está pasando en su vida sentimental, por ahora solo ellos lo saben.

