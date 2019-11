Latin Grammys: Con el pecho desnudo Mon Laferte protesta por situación en Chile Latin Grammys: Con el pecho desnudo Mon Laferte protesta por situación social en Chile. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Con el pecho desnudo en la alfombra roja, así decidió protestar por la situación social que se vive en chile la cantante Mon Laferte estremeciendo al público en la XXma entrega de los premios Latin Grammy celebrados este jueves en Las Vegas, Nevada. La artista nacida en dicho país arribó con una misteriosa sonrisa al tapete rojo del MGM Grand. Cubierta con una chaqueta negra y pañuelo verde que la tapaban hasta el cuello. Repentinamente, al posar para los fotógrafos, se desató el cinto que llevaba para revelar sus pechos con las siguientes palabras escritas en letras negras sobre su piel: “En Chile torturan violan y matan”. Image zoom John Parra/Getty Images for LARAS Image zoom Joe Buglewicz/Getty Images Su impactante demostración surge tras las violentas protestas que han estremecido al país sudamericano exigiendo mejoras sociales y denunciando la desigualdad económica. Al menos 20 personas han fallecido en Chile por los disturbios que comenzaron en octubre y cuya chispa fue encendida tras el anuncio del gobierno de incrementar la tarifa en el sistema de transporte subterráneo. La poderosa protesta silenciosa de Laferte no opacó su triunfo en el Latin Grammy donde se llevó el premio al Mejor Álbum Alternativo del año. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Latin Grammys: Con el pecho desnudo Mon Laferte protesta por situación en Chile

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.