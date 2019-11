Latin Grammy: Clarissa Molina suelta la sopa y habla sobre su vida amorosa Latin Grammy: Clarissa Molina suelta la sopa y habla sobre su vida amorosa. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Las estrellas más deslumbrantes de la música y el entretenimiento se dieron cita esta noche el l XXma entrega de los premios Latin Grammy que tuvo lugar en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Los boricuas Roselyn Sánchez y Ricky Martin y la española Paz Vega fueron los encargados de conducir el evento donde la emoción se vivió dentro y fuera del escenario. Y justo antes de iniciada la ceremonia People en Español charló con Clarissa Molina quien lució despampanante en la alfombra roja. La presentadora y exreina de belleza dominicana habló sobre lo que quería ver en el show y lo especial que es estar en la cita anual de la gran noche de la música. Luego llegó el tema obligado ¿cómo está su corazoncito? “Estoy acompañada de mucha gente, de muchos compañeros de etrabajo”. ¿No hay novio todaviá? le preguntamos. “Todavía no, contestó risueña. “Desde el primer día lo van a saber porque yo no puedo esconder nada. ¡Les prometo que lo van a saber porque yo no puedo esconder nada!”. https://v0.wordpress.com/js/next/videopress-iframe.js?m=1435166243 La ex MIss República Dominicana y estrella de Univision en shows como El gordo y la flaca arrancó suspiros con un vestido tipo columna en tela metálica color plata del diseñador colombiano Sebastián Grey. ¡No esperen que permanezca soltera por mucho más tiempo! Advertisement EDIT POST

