Los ganadores de los Latin American Music Awards del 2022 son.... Karol G, Bad Bunny y Christian Nodal están entre los grandes triunfadores de los premios Latin AMAs este año. ¡Mira la lista completa de ganadores! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los Latin American Music Awards se celebraron en Las Vegas en la arena Michelob ULTRA del resort y casino Mandalay Bay. Entre los grandes ganadores de la noche se encuentran la cantante colombiana Karol G, el reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny y la estrella de música regional mexicana Christian Nodal. La gala —animada por Rafael Amaya, Jacqueline Bracamontes y Cristián de la Fuente— fue un derroche de glamour, con grandes presentaciones en el escenario. La noche abrió con los Black Eyed Peas cantando una versión bilingüe de su éxito "Where Is The Love?" ("¿Dónde está el amor?"). La temática este año es "La música nos une" y la premiación incluyó un llamado a la paz y un mensaje de solidaridad a Ucrania. La cantante, actriz y presentadora ucraniana NK (Nastya Kamenskykh) fue parte de este memorable momento en el show. A continuación, ¡la lista completa de ganadores! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bad Bunny, Karol G, Christian Nodal Bad Bunny, Karol G, Christian Nodal | Credit: Gladys Vega/Getty Images; Rich Fury/Getty Images for dcp; Mezcalent.com Artista del Año Karol G Nuevo Artista del Año María Becerra Sencillo del Año Bad Bunny & Jhay Cortez – "Dákiti" Álbum del Año Karol G – KG0516 Artista Favorita - Femenina Karol G Artista Favorito - Masculino Bad Bunny Dúo o Grupo Favorito Aventura Artista Favorito - Pop Selena Gomez Álbum Favorito - Pop CNCO – Déjà Vu Canción Favorita - Pop Sebastián Yatra & Myke Towers "Pareja Del Año" Artista Favorito Solo - Regional Mexicano Christian Nodal Dúo o Grupo Favorito —Regional Mexicano Grupo Firme Álbum Favorito - Regional Mexicano Christian Nodal – Ahora Canción Favorita - Regional Mexicano Gera MX & Christian Nodal – "Botella Tras Botella" Artista Favorito - Urbano Karol G Álbum Favorito - Urbano Karol G – KG0516 Canción Favorita - Urbano Bad Bunny & Jhay Cortez– "Dákiti" Artista Favorito – Tropical Romeo Santos Álbum Favorito – Tropical El Gran Combo de Puerto Rico – En Cuarentena Canción Favorita – Tropical Aventura & Bad Bunny – "Volví" Artista Favorito— Crossover The Weeknd Colaboración del Año Karol G & Mariah Angeliq – "El Makinon" Canción Viral del Año Nio Garcia, J Balvin & Bad Bunny – "AM" Gira del Año Enrique Iglesias & Ricky Martin Video Favorito Anitta – "Girl From Rio" Artista Social Favorito Pabllo Vittar Premio Leyenda Lupita D'Alessio Evolución Extraordinaria Christian Nodal

