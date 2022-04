Momentos Wow de los Latin American Music Awards 2022 ¿Gregorio Pernia le pidió un beso a Adamari López? ¿Eduin Caz se equivocó en pleno show en vivo? ¿Quiénes se adueñaron del escenario de los premios? ¡Revive los mejores momentos de los premios Latin American Music Awards este año! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Latin American Music Awards Credit: (David Becker/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) Los Latin American Music Awards estuvieron llenos de momentos emocionantes este año. La gala abrió con una presentación de Black Eyed Peas cantando una versión bilingüe de su éxito "Where Is The Love?" al que se sumaron otros artistas como Farruko, Ozuna y la cantante, actriz y presentadora ucraniana NK para mandar un poderoso mensaje de apoyo a Ucrania. "Rusia está cometiendo un genocidio contra los ucranianos y esto no debe quedar impune", dijo NK. "No podemos permitir que las ciudades desaparezcan y que las vidas de las víctimas se conviertan en estadísticas", añadió la estrella ucraniana. "La guerra no tiene lugar en el mundo moderno. Les ruego que no se olviden de mi país". El emotivo espectáculo hizo que a muchos en la audiencia se le aguaran los ojos. Latin American Music Awards Credit: (David Becker/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se rindieron homenajes especiales a Christian Nodal (quien recibió el Premio Evolución Extraordinaria) y a Lupita D'Alessio. La 'leona dormida' recibió el Premio Leyenda de manos de José Luis Rodríguez 'El Puma' y cantó un popurrí de sus grandes éxitos. Vimos a Adamari López muy apasionada cantando en primera fila "Ese hombre". "Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón", cantó a todo pulmón la presentadora y actriz puertorriqueña. ¿A quién la dedicará Adamari? Adamari Lopez Credit: (Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) Otro momento simpático fue cuando el actor colombiano Gregorio Pernía presentó un premio junto a Adamari y le dijo a la bella boricua: "La vez pasada que vine la Doctora Polo me dio un beso". López rápidamente aclaró:"pero la Doctora Polo no vino". Al ver que este año no le tocaría un beso, Pernía muy galante sacó a López a bailar. "Pero sí podemos bailar", dijo sonriente el galán del culebrón Hasta que la plata nos separe. Y el cantante Eduin Caz cometió un error en el show en vivo al presentar junto a la cantante Mariah Angeliq el premio de "Mejor Sencillo" a Bad Bunny y Jhay Cortez por "Dákiti". El vocalista de Grupo Firme dijo: "Y el Latin Grammy va para..." antes de rectificar y presentar el premio Latin American Music. "Ay me equivoqué, ay no", dijo apenado y risueño. Fue una noche llena de risas y algunas lágrimas. ¡Hasta el próximo año!

