Latin American Music Awards 2019: Así se preparan los famosos By Carolina Trejos

A solo un día de la gran noche de los Latin American Music Awards, los famosos traen la mejor energía a los ensayos. No te pierdas la transmisión de la alfombra roja a partir de las 7 p.m. y la premiación a través de Telemundo Internacional desde las 8 p.m.

¿Quiénes somos?

CNCO llegó a la carga de los ensayos y a dar comienzo a la cuenta regresiva para la quinta edición de los premios Latin American Music Awards (Latin AMAs) 2019.

Lista para su dircurso

El Dolby Theatre de Hollywood, California será la sede de los premios que serán transmitidos en vivo por Telemundo a partir de las 7 p.m., hora del Este. Becky G será homenajeada con el premio Evolución Extraordinaria.

Photobooth

Nacho fue uno de los primeros en retratarse en el photobooth que no puede faltar cada año.

Colombia en la casa

Una que está lista para caminar la alfombra y bailar toda la noche es Greeicy.

Emilia

La argentina llenará de juventud y color el escenario interpretando varios de sus temas.

Lupita Infante

La melodiosa voz de la nieta de Pedro Infante también llega a la tarima.

Farruko

El reggaetón-ton también se hace presente y Puerto Rico está muy bien representado con sus mejores exponentes de la música urbana. Farruko llegó en silla de ruedas a defender su género.

Nominados

Este año los cantantes con más nominaciones son: Ozuna (9), Bad Bunny y Romeo Santos (8), Anuel AA (7), Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga (5), Daddy Yankee, Luis Fonsi, Marc Anthony, Maluma, Sebastián Yatra y T3r Elemento (4) y Becky G, Christian Nodal, DJ Snake, Drake, Farruko, J Balvin, Pedro Capó, Rosalía, Snow y Wisin & Yandel (3).

Silvestrismo

El colombiano traerá el vallenato de su natal Colombia al escenario.

¡Arriba México!

Brillantes talentos latinoamericanos como Banda Los Sebastianes, Beret, Christian Nodal, CNCO, Daddy Yankee, El Micha, Emilia, Esteman, Farruko, Gente de Zona, Georgel, Greeicy, Jason Derulo, Justin Quiles, Lenier, Lupita Infante, Marc Anthony, Myke Towers, Nacho, Ne-Yo, Ozuna, Piso 21, Pitbull, Raymix, Romeo Santos, Silvestre Dangond, Sofía Reyes, Wisin & Yandel, Zion & Lennox, entre otros, serán sólo algunas de las figuras que estarán al espectáculo de los Latin AMAs.

Sofía Reyes

No te pierdas la transmisión de la alfombra roja a partir de las 7 p.m. y la premiación a través de Telemundo Internacional desde las 8 p.m.

