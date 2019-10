Latin American Music Awards 2019: Famosos en la alfombra roja By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La quinta edición de los Latin American Music Awards dio comienzo con todos los artistas, cantantes, actores y talentos de Telemundo desfilando por la alfombra roja en el Dolby Theatre de Los Ángeles. ¡No dejes de ver quién es parte de esta lluvia de estrellas! Empezar galería Rashel Díaz Image zoom La conductora de Un nuevo día luce regia cada mañana y a pleno sol de la tarde. Vestido: Diseño de Víctor López Estilismo: Reading Pantaleon Joyas de Gold Center Sandalias de Nina Shoes Advertisement Advertisement Nastassja Bolívar Image zoom De LatinX Now (NBC Universo) la modelo de raíces colombianas y nicaraguences lució bellísima. Lupita Infant Image zoom Tommaso Boddi/WireImage) La nieta de Pedro Infante llega a hacer su debut en el escenario de los Latin AMAs. Advertisement Jessica Carrillo Image zoom Tommaso Boddi/WireImage La bella reportera mexicana deslumbró con su belleza en la alfombra. Cynthia Bague Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Con mucha actitud y un contundente mensaje, pasó la reportera de Suelta la sopa. Importante Image zoom Frazer Harrison/Getty Images No manejes y textees. Advertisement Advertisement Advertisement Dúo dinámico Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Con toda la alegría como si estuvieran presentando deportes, Ana Jurka y Karim Mendiburu dijeron presente en los Latin AMAs. Gregorio Pernía Image zoom Tommaso Boddi/WireImage El actor colombiano disfrutó de su paso por la algombra roja y aprovechó para hacer uno que otro gesto de su personaje. ¡Qué parejita! Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Jorge Bernal and Karla Birbragher dejaron los niños en casa y se fueron a disfrutar del sol de Hollywood. Advertisement Advertisement Advertisement Mariah Angeliq Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La puertorriqueña cumplió su sueño de desfilar la alfombra de uno de los premios más importantes de la música latina. Yashua Image zoom Muy a su estilo, el cantante posó. Jessica Cediel Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La modelo y presentadora colombiana fue muy pretty in pink. Advertisement Advertisement Advertisement La pareja del momento Image zoom Frazer Harrison/Getty Images ¡Matias Noboa e Isabella Castillo son imparables! No ha pasado ni una semana de su boda, continúan trabajando y son inseparables. Catherine Siachoque Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Image zoom Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom Image zoom Image zoom Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom Image zoom Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

