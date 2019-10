Anuel AA es el artista del año de los Latin American Music Awards La quinta entrega de los Latin American Music Awards: Anuel AA es el Artista del Año. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La quinta entrega de los Latin American Music Awards coronó al puertorriqueño Anuel AA como el Artista del Año. Dichos premios se otorgan por medio del voto popular y el triunfo del boricua viene a ratificar al género de la música urbana como el ritmo más importante de la actualidad en la música hispana. “Esto se lo dedico a mi hijo. A esos colegas que me apoyaron desde cero para estar donde estoy, que me dieron la mano en los peores momentos de mi vida”, manifestó emocionado el boricua que ha combatido una serie de problemas personales, incluyendo su paso por una cárcel federal, al recibir el premio. “La vida es una enseñanza me he caído un millón de veces y me he levantado un millón de veces con fe en Dios [estoy] aquí cumpliendo mi sueño y sin ustedes no soy nadie, gracias”, expresó el autodenominado Dios del Trap. El show se llevó a cabo en el Dolby Theater de Hollywood y contrastó fuertemente con la polémica que se levantó entre artistas del género urbano por la falta de artistas de reggaeton y urbanos en las nominaciones de los Latin Grammys del 2019, cuya ceremonia se llevará a cabo en fecha próxima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ceremonia fue un quién es quién del reguetón y el trap y contó con espectaculares números musicales de figura del género como Daddy Yankee, Ozuna, Becky G y Farruko. Otro ejemplo fueron los ganadores, como el mencionado Ozuna, quien se llevó a casa el premio del Sencillo del Año por su exitazo “Taki Taki”. La fiebre del género urbano fue tal que incluso el comediante mexicano Eugenio Derbez -coanfitrión de la noche junto con Jacky Bracamontes– se aventuró a grabar su propio y jocoso video a ritmo de reguetón que arrancó las carcajadas de los presentes. Advertisement EDIT POST

Anuel AA es el artista del año de los Latin American Music Awards

