Las YouTubers Calle y Poché defienden su amor a capa y espada El camino ha sido largo y rocoso para Daniela y María José, quienes la fama en Internet las ha sorprendido, al igual que han tenido que luchar contra críticas tras vivir y proclamar su amor son pareja. By Carolina Trejos Las YouTubers y blogueras colombianas Calle y Poché disfrutan hoy en día del éxito viral que han tenido al compartir su pasión por la música, la actuación, el baile. "Ha sido un proceso de evolución que nosotras también hemos vivido. Todavía nos sigue asombrando, yo creo que uno nunca se termina de acostumbrar a las cosas maravillosas que nos están pasando", dice Poché. Todo comenzó como un pasatiempo. "Siempre lo hemos hecho juntas, pero nunca nos imaginamos que iba a crecer tanto. Fue un experimento que empezamos a hacer juntas, más que todo como un hobby porque tenemos pasiones compartidas, nos gusta mucho el baile, la actuación, la música, el maquillaje, a mi siempre me ha gustado editar. Fue algo que empezamos juntas y creo que no lo estaríamos haciendo si no fuera juntas", revelan las creadoras del Roast Yourself Challenge. Sin embargo, el camino ha sido largo y rocoso para Daniela y María José, quienes la fama en Internet las ha sorprendido, al igual que han tenido que luchar contra críticas tras vivir y proclamar su amor son pareja. "Uno en este medio cuando inicia y se da cuenta que ese tipo de comentarios siempre van a existir, uno como que desarrolla piel de cocodrilo, una capa de protección a ese tipo de comentarios. Nosotras tratamos de todo volverlo como algo positivo y divertido", dicen. De ahí salió el Roast Yourself Challenge, un video en el que atacan los comentarios negativos y se ríen de sí mismas. "Con esas críticas y comentarios, lo que debes hacer es coger toda esa energía negativa que a uno le mandan y convertirla en algo positivo", dijo Poché. "Cuando uno tiene claro que es y qué no es, cuáles son tus intenciones, el motivo por el que haces las cosas, nada te puede afectar". Algo que también les ha ayudado a enfrentar críticas es seguir una regla de oro. "Todo lo que decimos y lo que hacemos lo hacemos con base a construir y aportarle algo a la sociedad y creo que usamos esa regla cuando vamos a leer algunos comentarios: si es algo constructivo lo tomamos y si hay que cambiar algo, lo hacemos, pero si es negativo, lo ignoramos".

