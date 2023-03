Marjorie de Sousa de vacaciones en la playa con su novio Marjorie de Sousa compartió en sus redes sociales sus románticas vacaciones en la playa junto a su pareja Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La palabra que define la relación sentimental de Marjorie de Sousa, es privacidad. Sin embargo, este fin de semana la venezolana rompió su hermetismo y compartió un video en donde aparece besando en las sombras a su novio, el empresario mexiacano Vicente Uribe. La rubia eligió la canción "Beso" interpretada por Raw Alejandro y Rosalía para adornar el mágico momento. De Sousa, quien será una de las protagonistas de la serie de Telemundo El Conde, también publicó diversas fotos y videos de sus vacaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quién diría que después de 23 años estaría de nuevo en este lugar", escribió en una fotografía que muestra una playa paradisiaca. La actriz dio a conocer que le dio una nueva oportunidad al amor en brazos de Uribe en el 2020. "Es todo un caballero", confirmó a People en Español el publicista de la actriz, Alberto Gómez. "Ellos están muy bien". Marjorie de Sousa Credit: Mediaconcepts PR De hecho, la también cantante ha dejado claro en diversas ocasiones que está más que satisfecha y en paz con su pareja. "¿Cómo me veo? Estoy feliz", dijo De Sousa durante un evento en Ciudad de México. "En el amor no necesitas casarte para ser feliz. Eso se disfruta todos los días".

