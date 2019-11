Las vacaciones de Francisca Lachapel y su prometido te dejarán con ganas de viajar By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Tal parece que los viajes le sientan muy bien a Francisca Lachapel. La dominicana y su prometido Francesco Zampogna se han gozado de sus viajes hasta la última gota. ¡No te pierdas la hermosas fotos de estos dos tortolitos en lugares paradisiacos! Empezar galería Fracisca Lachapel Image zoom Instagram La carismática exreina de Nuestra Belleza Latina está en el mejor momento de su vida profesional y persolan puesto que se encuentra camino al altar. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Francisca y Francesco Image zoom Instagram Francisca Lachapel En vísperas de unir su vida para siempre en matrimonio con su amor italiano, la copresentadora de Despierta América, Francisca Lachapel se ha encargado de conocer bien a su pareja y de donde viene. 2 de 11 Applications Ver Todo Bellisima Image zoom Instagram/Francisca Lachapel La pareja vive en Miami, sin embargo los viajes están entre sus cosas favoritas para hacer. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Familia Image zoom Instagram/Francisca Lachapel Juntos han visitado familiares y amigos en Italia. 4 de 11 Applications Ver Todo De ensueño Image zoom Instagram/Francisca Lachapel La dominicana no pierde oportunidad para compartir momentos especiales junto a los familiares de su futuro esposo. 5 de 11 Applications Ver Todo Hasta la última gota Image zoom Instagram/Francisca Lachapel Este verano, ambos asistieron a la boda de uno de los familiares de Francesco. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Dubai Image zoom Instagram/Francisca Lachapel Recordemos que la feliz pareja ha sumado lugares especiales a su lista de viajes por el mundo. 7 de 11 Applications Ver Todo ¡Cásate conmigo! Image zoom Instagram/Francisca Lachapel Fue precisamente durante su viaje a Dubai que la también actriz recibió su anillazo de compromiso durante un romántico atardecer. 8 de 11 Applications Ver Todo Relax Image zoom Instagram/Francisca Lachapel Este es uno de los lados que los seguidores de Francisca aman ver de ella. El lado real, simple, sin maquillaje, al contrario de cómo luce en el programa a diario. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Ya queremos boda! Image zoom Amanda Julca para People En Español Si bien no se ha confirmado la fecha de la boda de Francisca y Francesco, está más que claro que esta historia de amor tendrá un final feliz. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

