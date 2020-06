Las vacaciones de Carolina Sandoval en este paraíso tropical en plena pandemia La presentadora venezolana Carolina Sandoval, su esposo, sus hijas y su madre están pasando unas deliciosas vacaciones en este oasis junto al mar. Mira las fotos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Empacando varias mascarillas para protegerse durante la pandemia del coronavirus, Carolina Sandoval y su familia se fueron de vacaciones a una hermosa residencia cerca del mar. Si bien la copresentadora de Suelta la sopa (Telemundo) no ha divulgado la paradisiaca locación, ha compartido fotos y videos de sus vacaciones. De hecho, grabó el programa desde este hermoso lugar, rodeada de palmeras, piscina y playa. "Durante todos estos días es inevitable conseguir opiniones diferentes a las de uno con respecto a la pandemia, unos decidimos tener nuestro distanciamiento social de los demás y estar solo con nuestros familiares, incluso hemos encontrado espacios alejados del mundo para poder sentirnos seguros… pero la realidad es que cada quien ve esto de la manera que lo entiende… y qué lástima porque mientras esto no se termina el mundo sigue teniendo un motivo para desunirse, para estar en peleas absurdas… y yo sí estoy del lado de los médicos que han dado su vida por nosotros en primera línea," expresó la venezolana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval Sandoval se divirtió cocinando, haciendo divertidos videos de TikTok con su mamá Doña Amalia y nadando en la piscina con su esposo Nick Hernández y sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria. "Porque contigo todo es un paraíso, porque contigo encontré la mezcla entre el amor, la confianza y la pasión llena de tranquilidad y diversión a la vez… porque contra todo pronóstico acá estamos sumando más millas de amor Nick, mi amor de bachillerato, el chico de 4to año de Ciencias B y yo la chica de Humanidades, la chica del teatro y tú el muchacho de ciencias de la tierra", escribió junto a varias fotos con su esposo. Sandoval aseguró a sus seguidores que estaba siguiendo las normas para evitar el contagio del coronavirus, aun durante sus vacaciones. "Mascarilla hasta dormida si es por mi salud, allá aquellos los que andan sin ella. YO sí promoveré el usarla como la única cosa que nos puede proteger, aunque cada quien que haga lo que quiera y a mi me dejen con mi #NewNormal". Sin duda, las vacaciones y los viajes están entre las tantas cosas que han cambiado en el mundo tras la pandemia, pero Sandoval sigue contagiándonos de su alegría y asegura que la felicidad "es un estilo de vida".

