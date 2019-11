Las últimas horas de vida del astrólogo y psíquico Walter Mercado By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next SER DE LUZ Image zoom Cortesía Walter Mercado Todo el que conocía Walter Mercado quedaba hipnotizado con su magnetismo, su calidez y humildad. Más allá de ser un astrólogo y psíquico reconocido y alabado a nivel mundial, era un ser humano generoso y único. ¿Cómo fueron sus últimas horas en este mundo? Esto es lo que han contado sus allegados. Advertisement Advertisement ADIÓS A UNA ESTRELLA Image zoom Cortesía de Walter Mercado Omar Matos, portavoz de la familia de Mercado, informó que el célebre astrólogo fue hospitalizado hace dos semanas en Auxilio Mutuo en San Juan. Fue ahí donde falleció de un aparente fallo renal, según reportes. SABIDURÍA ESPIRITUAL Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Matos reveló que las queridas sobrinas de Mercado estuvieron a su lado en sus últimos días. “Fíjate qué tan sabio era que él esperó a que sus sobrinas estuvieran fuera del cuarto, para él fallecer”, contó Matos a Un Nuevo Día (Telemundo). Advertisement REY DEL AMOR Image zoom GV Cruz/GC Images Matos asegura que Walter estuvo rodeado de amor en sus últimas horas en este planeta. PROTECCIÓN DIVINA Image zoom Cortesía Walter Mercado Matos añadió a Telemundo que las sobrinas del astrólogo contrataron los servicios una persona que las ayudara a supervisarlo en todo momento. GUÍA DE MULTITUDES Image zoom Dennis M. Rivera Pichardo/AP/REX/Shutterstock Matos reveló que Walter tenía problemas en la columna y que su salud se deterioró tras sufrir una caída a principios de este año. Advertisement Advertisement Advertisement ADORADO Image zoom Gustavo Caballero/Getty Images Las sobrinas de Walter Mercado, según Matos, lo llenaron de mimos y acaricias en el hospital, encargándose de arreglarlo y maquillarlo. CONEXIÓN ESPECIAL Image zoom Cortesía de Walter Mercado “En los últimos días, las últimas horas, ya no podía expresarse mucho, pero le tiraba besos”, aseguró Omar Matos sobre cómo Mercado mostraba su cariño a sus sobrinas. SU LEGADO Image zoom Ramon Feliciano Ayudar al prójimo era su misión. "He ayudado a los niños con cáncer en México, he fundado un orfelinato en Brasil porque ahí parecen muchos niños tirados en la puerta. Mi labor ha sido siempre en la sombra, hacer el bien por alguien, actos de caridad que no se hacen para show o para televisión", dijo Mercado a People en Español. "Lo hago porque me satisface enormemente". Advertisement Advertisement Advertisement QUE EN PAZ DESCANSES Image zoom Dennis M. Rivera Pichardo/AP Photo Su profundo amor por la vida es ejemplo para muchos. "Me pongo ojos de niño para descubrir la frescura de las cosas. A veces uno se pone como un robot, mecánico", dijo a People en Español Mercado, quien disfrutaba nadando en su piscina, alimentando a sus peces y contemplando el mar en sus ratos libres. "Yo veo un cuadro y lo veo cada día nuevo porque lo veo con ojos de niño. Trato siempre de buscar ese niño interno en mi y aplicarlo a todo". Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

