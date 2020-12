Close

Las sorpresas de los famosos en este 2020 El encierro ocasionado por la pandemia, no impidió que las celebridades dieran de qué hablar en este año. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien este año es considerado difícil a causa de la pandemia de coronavirus, nada detuvo la información y, mucho menos, algunas noticias inesperadas ocasionadas entre las celebridades que nos dejaron con el ojo cuadrado. Te hacemos un recuento de las sorpresas de este 2020 que está por concluir. Romance de Belinda y Christian Nodal Image zoom Credit: Foto por Alex Córdova para People en Español Tras participar en el reality La Voz México, surgieron los rumores de un posible romance Belinda y Christian Nodal. Fue la propia pareja la encargada de dar a conocer el idilio, primero con una serie de fotos que postearon en sus respectivas redes sociales y, posteriormente, con una declaración conjunta. People en Español los nombró la pareja del año. Quizá el próximo 2021 lleguen al altar ¿será? RELACIONADO: Confirmado: Belinda y Christian Nodal son novios Salida de los conductores icónicos de Telemundo Image zoom Credit: (Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images) Los rumores de cambios en la cadena Telemundo estuvieron presentes durante algún tiempo; sin embargo, una oleada de personajes icónicos de esta cadena televisiva fueron despedidos ocasionando un desconcierto entre la audiencia. La primera en anunciar su salida, tras 18 años en la emisión Al rojo vivo, fue María Celeste Arrarás. Le siguieron Rashel Díaz, Ana María Candiani, Martín Plascencia, Carolina Sandoval, el Chef James y Myrka Dellanos. Separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez Image zoom Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera | Credit: Mezcalent (x2) Los rumores de un distanciamiento entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez comenzaron en el mes de mayo. La separación se hizo evidente el 26 de junio, cumpleaños de la cantante, cuando celebró sin la compañía de su esposo. Poco después, hubo una reconciliación; sin embargo, en septiembre se anunció el divorcio de la pareja a poco más de un año de matrimonio. Boda de Ninel Conde Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos Con solo unos meses de noviazgo, el 6 de octubre Ninel Conde dio a conocer que su entonces novio, Larry Ramos, le había propuesto matrimonio. Solo unos días después, la pareja realizó una ceremonia religiosa en la que se prometieron amor eterno. Esta celebración tuvo diversos contratiempos a causa de la pandemia y el lugar original donde se casarían fue cambiado ante la contingencia sanitaria. Arresto y encarcelamiento de Eleazar Gómez Image zoom Credit: Victor Chavez/WireImage En noviembre, Eleazar Gómez fue arrestado y encarcelado tras ser denunciado por su entonces novia Stephanie Valenzuela de agresión física e intentó de ahorcamiento. Posteriormente, otras exparejas sentimentales del actor salieron a denunciar el maltrato que sufrieron por parte de él. De momento, continúa en prisión mientras se desarrollas SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Video erótico de Gabriel Soto Image zoom Gabriel Soto | Credit: Mezcalent Hace solo unos días, comenzó a circular por la web un video erótico que Gabriel Soto realizó años atrás. Si bien el actor reconoció que era auténtico, pidió que se evitara el escarnio ante esta situación por respeto a “la integridad de mis hijas y mi pareja”.

