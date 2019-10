Las Saras las grandes ausentes en la despedida de José José en México Cientos de fanáticos del Príncipe de la Canción se han dado cita en la capital mexicana como lo pidió el cantante y como el gobierno mexicano lo ha facilitado. Se esperaba que fuera el cuerpo completo, pero solo las cenizas llegaron. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El miércoles se está llevando a cabo el último adiós de José José en el Palacio de Bellas Artes en México en un homenaje musical. Cientos de fanáticos del Príncipe de la Canción se han dado cita en la capital mexicana como lo pidió el cantante y como el gobierno mexicano lo ha facilitado. Se esperaba que fuera el cuerpo completo, pero solo las cenizas llegaron. Entre varios de los periodistas que viajaron en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana a cubrir el homenaje, se encontraba la presentadora de Primer Impacto (Univision) Pamela Silva-Conde, quien se trasladó a México con los hijos mayores del cantante, Marysol y José Joel, y las cenizas del cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Estuve con José Joel y Marisol, los hijos mayores y las cenizas en el avión esta mañana. Ellos se ven emocional y físicamente agotados. Va a ser un día emotivo para ellos, pero de cerrar un ciclo sentimentalmente agobiante”, dijo la conductora a People En Español. “No viajo Sara, la viuda, ni Sarita la niña. Solo periodistas y los hijos. Al llegar estuvo Anel y esta en primera fila para recibirlos”, recalcó. Image zoom Por el momento no está claro si ‘las Saras’ de José José viajarán al homenaje en México en un vuelo separado o no dirán presente en el homenaje. Image zoom Familiares y amigos de José José se despidieron del intérprete de “Lo pasado, pasado” en cuerpo presente en el velatorio Caballero Rivero Westchdester, de Miami el sábado. Gilberto Santarosa, Lili Estefan y María Celeste Arrarás, entre otros famosos le dedicaron unas sentidas palabras. Image zoom Luego de unos días difíciles y un pleito mediático entre los hijos del cantante, ahora es el turno de su pueblo mexicano de despedirse. “Muy emocionante ver a todo el pueblo, las calles repletas. Como ven, la situación llegó a una parte al pueblo. Habían días de tensión y de división. Por fin que su ídolo musical llegua a su tierra, es muy emocionante para ellos”. Advertisement EDIT POST

