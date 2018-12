Las palabras de Jenni Rivera a su hija Chiquis el día de su muerte

Este 9 de diciembre se cumplen seis años de la marcha de Jenni Rivera en un fatídico accidente de avión en el que viajaban seis personas. La Diva de la Banda perdía la vida con apenas 43 años, con un montón de proyectos y lo mejor por llegar dejando a su familia en la más absoluta tristeza.

Hoy, en su sexto aniversario recordamos cómo fue ese último concierto, justo horas antes del terrible momento. Su fiesta con el público, porque así eran sus shows llenos de fuerza y magia, tenía lugar en el Arena de Monterrey, donde una noche más volvió a recibir los aplausos sus fieles admiradores.

Ese día, Jenni hizo un parón en el escenario y con la mirada triste le dedicó unas palabras y una canción a su amada hija Chiquis con quien había estado distanciada. “Siempre la he cantado con mucho sentimiento pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido que me ayuden a cantársela a mi hija”, dijo especialmente decaída antes de arrancarse a cantar.

Es cierto que madre e hija estaban enojadas el día del terrible accidente, ocurría por algo muy habitual que suele pasar entre madres e hijas. Chiquis salía con un hombre al que Jenni no le gustaba nada, Ángel del Villar. “Ella estaba decepcionda conmigo, me había dicho, ‘no me gusta ese hombre para ti, no quiero que estés con él'”, confesó la joven en su momento al programa Sal y Pimienta.

Desafortunadamente la conversación entre ambas nunca se llegó a dar y el fallecimiento de Jenni marcaría la vida de Chiquis para siempre. Si bien lo ha superado, siempre lleva a su madre en el corazón y la recuerda en cada paso que dá. Desde aquí todo nuestro cariño a la familia y todos los abrazos a Jenni, allá donde esté.