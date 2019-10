Lo que anda en boca de todos esta semana By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent En medio del ruido causado por una supuesta infidelidad de Nacho, su ex Inger Mendoza encuentra una nueva casa tras la ruptura de la pareja. Fernanda Castillo habla abiertamente de la muerte de el Señor de los Cielos y muchas noticias más que andan ¡en boca de todos! Empezar galería Bye bye Rafa Image zoom Por fin, Fernanda Castillo rompió el silencio sobre la muerte del protagonista de El señor de los cielos y la salida de su amigo Rafael Amaya de la serie. ¡Regresa Rafa! Advertisement Advertisement Qué bonita familia Image zoom Instagram Anahí Pues Anahí y su esposo Manuel Velasco hicieron muy duro la tarea para darle un hermanito a su hijo. La ex RBD dio la noicia en las redes de que estaba embarazada de nuevo. Imágenes desgarradoras Image zoom Instagram/ Sara Sosa El yerno de José José publicó imágenes impactantes en donde se puede ver al Príncipe de la Canción muy desmejorado mientras su hija Sarita lo aseaba. Advertisement Papacito Image zoom Instagram Otro que usó las redes para compartir una imagen más bonita fue James Rodríguez. El futbolista dio la bienvenida a su segundo hijo, Samuel. El interrogante ahora es quién será la mamá... Que mejore pronto Image zoom mezcalent.com; Telemundo El conductor Fernando del Solar, quien padeció cáncer, sufrió una recaída ¡Esperamos que mejores pronto! Separados Image zoom Instagram/ Nacho Nacho anunció su separación de Inger Mendoza; días después la madre de los hijos del cantante mostró en las redes sociales la decoración del nuevo hogar en que vivirá con sus retoños. Advertisement Advertisement Advertisement Se desnuda Image zoom IG/Jaime Camil No conforme con seguir trabajando duro en Hollywood, Jaime Camil estrenó esta semana su canal de YouTube. Promete que habrá mucha diversión y que sus seguidores lo conocerán más a fondo. Soltó la lengua Image zoom Mezcalent Así es, Érika Buenfil no se quedó callada y después de muchos años confesó que tuvo sus peleas con Eduardo Yáñez durante las grabaciones de Amores verdaderos. ¡Ay ay ay cuidado Érika, que Eduardo tiene mucho caracter! Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

