¡Las mujeres de los capos del narcotráfico! Dale una mirada a las mujeres que se han robado el corazón de los capos del mundo del narcotráfico. Algunas de ellas han sido estrellas del entretenimiento que han caído rendidas ante los brazos de icónicos nombres como el de Pablo Escobar y Joaquín Guzmán. Dale una mirada a las mujeres que se han robado el corazón de los capos del mundo del narcotráfico. Algunas de ellas han sido estrellas del entretenimiento que han caído rendidas ante los brazos de icónicos nombres como el de Pablo Escobar y Joaquín Guzmán. More jclar Emma Coronel Facebook Virginia Vallejo Facebook María Susana Flores Gámez AP Photo/El Debate Sandra Ávila Beltrán AP Photo/PGR Angie Sanclemente AP Photo/Revista Cromos Griselda Blanco GDA via AP Images Juliana Sossa Toro Agencia EL UNIVERSAL/Fernando Ramírez Yasira Esmeralda Torres Sánchez Facebook Diosa Canales Mezcalent 1 of 9 Advertisement 1 of 9 Facebook Emma Coronel La ex reina de belleza mexicana es la tercera esposa del Chapo y se encontraba junto al narcotraficante cuando fue detenido por las autoridades en el 2014. En ese momento no se hallaron motivos para encarcelarla. Advertisement 2 of 9 Facebook Virginia Vallejo La presentadora de noticias colombiana se hizo amante del fundador del cartel de Medellín, Pablo Escobar. En el 2007 publicó un libro sobre su relación con el Patrón. 3 of 9 AP Photo/El Debate María Susana Flores Gámez En 2012, la ex Miss Sinaloa murióen medio de una balacera entre las autoridades y miembros de un cartel. En ese entonces sostenía una relación amorosa con “El Cholo” Iván. Advertisement 4 of 9 AP Photo/PGR Sandra Ávila Beltrán La Reina del Pacífico fue detenida en el 2007 por el delito de tenencia de recursos de procedencia ilícita. En el 2012 se declaró culpable de apoyar con dinero a su novio, el colombiano Diego El Tigre Espinoza Ramírez, eslabón entre los capos de la droga mexicana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su historia inspiró la trama de la popular telenovela La reina del sur protragonizada por Kate del Castillo. Advertisement 5 of 9 AP Photo/Revista Cromos Angie Sanclemente Tras mudarse a México, la llamada narcomodelo colombiana fue vinculada al capo conocido como “El Monstruo”. Tras regresar a Colombia, se sospecha que operó rutas de narcotráfico con destino a Europa. Fue arrestada en Argentina y condenada a 6 años de cárcel en el 2010, para ser luego extraditada a Colombia, donde finalmente quedó en libertad. Advertisement 6 of 9 GDA via AP Images Griselda Blanco Fuente de inspiración de varias series de televisión, esta colombiana socia del cartel de Medellín era considerada la mayor narcotraficante en Miami a finales de los años setenta y principio de los ochenta. Con fama de violenta, se la acusó de matar tanto a esposos como rivales. Años después de salir de la cárcel en Estados Unidos, murió misteriosamente asesinada en Colombia en septiembre del 2012. Advertisement 7 of 9 Agencia EL UNIVERSAL/Fernando Ramírez Juliana Sossa Toro En el 2011, la ex Miss Antioquía fue arrestada en México en compañía de su pareja, José Jorge “El JJ” Balderas Garza, integrantes del cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Advertisement 8 of 9 Facebook Yasira Esmeralda Torres Sánchez La hija de Manuel “M1” Torres Félix, quien fue líder del cartel de Sinaloa, niega que tuviera relación alguna con su padre, que fue abatido en un enfrentamiento con las autoridades mexicana en el 2012. Advertisement 9 of 9 Mezcalent Diosa Canales La vedette venezolana aseguró a los medios en el 2015 que desconocía las actividades ilícitas de su expareja, el excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana Vasily Kotosky, a quien se acusa de traficar con cocaína. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.