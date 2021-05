¡Abran paso! Aquí viene la nueva ola de reinas de "Los 50 Más bellos" Por Mayra Mangal Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Carmen Villalobos - DO NOT REUSE Credit: Foto: Jesús Cordero; Peinado: Julian Bello; Maquillaje: Dime Osko; Estilista: Reading Pantaleón; Asistente del estilista: Paloma Duluc; Manicurista: Diana Arango Higuita; Productora: Patricia Rivadeneira/Duck Box Productions Carmen Villalobos, Ángela Aguilar, Karol G y Natti Natasha, entre otras, encabezan la nueva ola femenina de "Los 50 más bellos" de People en Español 2021. Empezar galería Carmen Villalobos, 37 años Carmen Villalobos - DO NOT REUSE Credit: Foto: Jesús Cordero; Peinado: Julian Bello; Maquillaje: Dime Osko; Estilista: Reading Pantaleón; Asistente del estilista: Paloma Duluc; Manicurista: Diana Arango Higuita; Productora: Patricia Rivadeneira/Duck Box Productions “El público me va a poder ver en una faceta muuuy distinta a la que se ha acostumbrado a verme. Estoy feliz, emocionada”, exclama la actriz nacida en Barranquilla, Colombia, sobre su esperado debut en la nueva versión de Café con aroma de mujer (Telemundo), donde alternará con William Levy. “Es un proyecto muy especial no solamente porque es una de las novelas más emblemáticas en Colombia, sino porque es mi primer antagónico”. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Sherlyn, 35 años Sherlyn - DO NOT REUSE Credit: Foto: Ciro Gutiérrez; Peinado y maquillaje: Vicente Oviedo; Estilista: Marco Corral; Asistente del estilista: Ness de Luna; Productora en el set: Shaktiprod; Productor de locación: First in Service; Locación: Four Seasons Hotel Mexico City “PEOPLE me ha visto crecer, desarrollarme, convertirme en mujer, ahora en mamá”, observa la orgullosa la actriz mexicana y madre primeriza quien ha robado cámara con su tierno hijito André. “Espero que me puedan ver [transformada] en una señora de la tercera edad guapísima, plena y realizada, y que podamos seguir de la mano”. 2 de 8 Applications Ver Todo Ángela Aguilar, 17 años Angela Aguilar - DO NOT REUSE Credit: Carlos Latapí “Sé que tengo rasgos diferentes y creo que eso es más bonito; creo que muchas niñas se pueden identificar conmigo”, asegura la cantante nacida en Los Ángeles e hija del cantante Pepe Aguilar. “Me gusta poder enseñarles a las niñas a través de mi muñeca, mi música, mis blogs qué es ser mexicana, a apreciar tus tradiciones”, asegura la estrella que actualmente prepara una colección de ropa y nueva música. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Natti Natasha, 34 años Natti Natasha - DO NOT REUSE Credit: Omar Cruz “La lección más importante que aprendí”, reflexiona la cantante dominicana sobre la pandemia de la COVID-19 y sus lecciones, “fue la de que aunque estemos en momentos críticos, nacen bendiciones y momentos buenos”. En su caso, dicha bendición viene en camino en forma de la bebé que espera con su mánager, Raphy Pina. 4 de 8 Applications Ver Todo Ana Patricia Gámez, 33 años Ana Patricia - DO NOT REUSE Credit: Foto: Jesús Cordero; Peinado y maquillaje: Millie Morales; Estilista: Reading Pantaleón; Asistente del estilista: Paloma Duluc; Productora: Patricia Rivadeneira/Duck Box Productions “Me estoy retirando de la televisión diaria por decisión propia porque quiero compartir la niñez de mis hijos, esa niñez que me va a durar unos años”, explica la conductora mexicana de Enamorándonos (Unimás) sobre su impactante decisión de dedicarse a su pódcast, su colección de ropa y otros proyectos. “Lo hablé muchísimo con mi esposo [Luis Carlos Martínez], con mis jefes, con mi compañero de trabajo. No fue fácil, pero estoy segura de que va a ser lo mejor porque me nace del corazón". 5 de 8 Applications Ver Todo Karol G, 30 años Karol G - DO NOT REUSE Credit: Cortesía “Durante años escuché que las mujeres no hacen reguetón”, declaró la intérprete de “Bichota”, “Tusa” y “Mi cama” a Los Angeles Times. “Las mujeres están ahora en otro nivel. Estamos bien preparadas para liderar; [las mujeres] nos lo hemos ganado y lucharemos por ello”. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jenna Ortega, 18 años Jenna Ortega - DO NOT REUSE Credit: Irvin Rivera of Graphics Metropolis “Me considero muy afortunada de haber sido parte de una historia tan dulce”, expresa la actriz de raíces mexicanas y puertorriqueñas sobre el éxito de su cinta Yes Day (Netflix) al lado de Jennifer Garner y Édgar Ramírez. “Estoy tan agradecida de que las familias estén conectando con [la película]”. ¿Y qué opina de estar en "Los 50 Más bellos" de este 2021? “[Me siento] dichosa”. ¡Nosotros más! 7 de 8 Applications Ver Todo Jessica Carrillo, 36 años Jessica Carrillo - DO NOT REUSE Credit: Foto: Kike Flores; Peinado y maquillaje: Marco Peña; Estilista: Reading Pantaleón “Mi mayor satisfacción es que [mi esposo y yo] estamos criando un bebé sano y feliz”, explica sobre su debut como mamá la periodista mexicana. Otro rol que la llena de orgullo es ser copresentadora de Al rojo vivo (Telemundo). “Estoy feliz. Estoy haciendo lo que me apasiona”, dice. “Esperé más de quince años por una oportunidad así". 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

