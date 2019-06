La evolución de la actriz Ivonne Montero By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La actriz Ivonne Montero decidió cambiar su apariencia y someterse a una cirugía plástica para aumentar los glúteos. ¿Ha cambiado mucho se apariencia con el paso de los años? Empezar galería Ivonne Montero Image zoom Alexander Tamargo / Getty Images La actriz de 45 años es conocida por su papel en la telenovela ¡Anita, no te rajes!, que se estrenó en 2004. Advertisement Advertisement Su carrera como actriz Image zoom Rodrigo Varela/WireImage Hizo su debut en la pantalla pequeña en 1997. Sus roles Image zoom Agencia México Desde 1997 ha aparecido en telenovelas como Amor descarado, Sin vergüenza, Secretos del alma y La loba. Advertisement En English Image zoom Agencia México En 2008 se unió al elenco del programa de televisión en inglés The Wild Reporter, si bien ese mismo año en octubre regresó a México para protagonizar la telenovela Secretos del alma. Micro en mano Image zoom Mezcalent Además de actuar y modelar, la polifacética Montero también es cantante. Su proyecto más reciente Image zoom Instagram Formó parte de un musical llamado Cleopatra Metió la Pata. Advertisement Advertisement Advertisement Su fisico Image zoom Getty Images La actriz siempre ha mostrado una envidiable silueta. Es mamá Image zoom Ivonne Montero Tiene una hija de 6 años fruto de su relación con el actor Fabio Melanitto, del que se separó en medio de polémica poco después de dar a luz. Eso no evitó que la actriz sintiera mucho pesar cuando fue asesinado el año pasado en Ciudad de México. Nuevo look Image zoom Instagram Ivonne Montero “Ha avanzado tanto la tecnología y la ciencia, que este tipo de prótesis ya pueden ser de por vida sólo si tu cuerpo sigue recibiéndolas y aceptándolas tal cual, como debe ser; si no, se retiran y se colocarán otras”, compartió la actriz. Advertisement Advertisement Advertisement No tiene miedo Image zoom Ivonne Montero Instagram Por lo que parece, la actriz está muy orgullosa de su cuerpo y no tiene miedo a mostrarlo. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

