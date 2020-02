Las impresionantes mansiones de los atletas mejor pagados del mundo Así son las impresionantes casas de Messi, Ronaldo y otras millonarias estrellas del deporte mundial. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los nombres de estrellas como Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Tom Brady y LeBron James no solo son sinónimo de algunos de los momentos más recordados en la historia del deporte, sus nombres también hacen parte del selecto grupo de atletas mejor pagados en el mundo, lo que les permite tener una vida entre lujos y excentricidades. Según lo reveló la revista Forbes, los deportistas con mejores ingresos en el 2019 fueron Ronaldo y Messi, quienes entre sus contratos laborales y publicitarios acumularon en sus cuentas bancarias $109 y $127 millones respectivamente. Por su parte, el legendario boxeador Floyd Mayweather fue el deportista mejor pagado de la década que terminó (2010-2019), logrando acaudalar una suma de $915 millones. Desde luego, estas cantidades de dinero les permite a estas estrellas del mundo del deporte llevar una vida llena de privilegios, entre ellos las impresionantes mansiones en las que viven junto a sus familias. Dale una mirada a los casas de los atletas más ricos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Floyd Mayweather Aunque el boxeador tiene múltiples propiedades alrededor de los Estados Unidos, tal parece que una de sus favoritas es la mansión que compró recientemente en la ciudad de Los Ángeles por la no despreciable suma de $25 millones. Según lo reportó la revista Business Insider, la propiedad, de seis habitaciones y 10 baños, está localizada en la exclusiva zona de Beverly Hills. Cuenta -entre otras excentricidades- con una tienda de dulces, una sala de cine para 12 personas y una cava de vinos con espacio para 225 botellas. Cristiano Ronaldo A pesar de que el astro del fútbol mundial ha sido muy reservado en cuanto al lugar en que vive en Italia, a través de sus redes sociales el portugués ha develado pequeños detalles del lujoso hogar que tiene en la ciudad de Turín, en donde vive desde el 2018 luego de que dijera adiós al Real Madrid para integrarse a las filas de la Juventus. Reportes aseguran que el delantero de la selección de Portugal tiene varias propiedades alrededor de Europa y que en conjunto superan en valor los $30 millones. Por supuesto, muchos de los seguidores del ídolo del fútbol conocieron de primera mano la bella mansión en la que vivió en Madrid, ya que en varias ocasiones permitió que las cámaras ingresaran a su hogar. Lionel Messi Barcelona ha sido el hogar de Messi en gran parte de su vida y el ser una de las figuras más emblemáticas que ha tenido el fútbol internacional le permite al argentino tener un vida de envidia. Detalles compartidos por la revista Architectute & Design revelan que la mansión en la que reside el goleador del Barça tiene un valor aproximado de $7 millones. Messi, compró la propiedad por $2 millones en el 2009 y habría invertido una fuerte suma de dinero para renovarla. Tom Brady La estrella de la NFL Tom Brady y la súper modelo Gisele Bündchen son una de las parejas más exitosas en el mundo del entretenimiento y esto por supuesto, les permite tener una vida de ensueño, que incluye varias millonarias propiedades alrededor de los Estados Unidos. Entre otras de las propiedades que han estado bajo el nombre de la pareja, recientemente su mansión en el estado de Massachusetts se ha robado la atención, ya que las estrellas la pusieron a la venta por una suma cercana a los $40 millones. Un salón de juegos, una reserva de vinos, un spa, un estudio de yoga, una piscina con vista infinita y una casa para huéspedes hacen parte de las comodidades que ofrece la residencia ubicada en el exclusiva población de Brookline. LeBron James El basquetbolista de 35 años es sin duda alguna uno de los atletas más reconocidos en el mundo entero y también uno de los mejores pagados. Durante la última década, LeBron pudo acumular una fortuna de $680 millones en ganancias, convirtiéndose en el cuarto jugador en el listado de los atletas mejores pagados entre el 2010 y el 2019. Su traspaso a la ciudad de Los Ángeles y el equipo de los Lakers fue en grande, esto incluyó la compra de una mansión de 15,846 valorada en $23 millones, según lo reportó la revista Money. Advertisement

