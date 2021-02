Close

Las madrinas y ahijadas de la votación de "Las 25 mujeres más poderosas" con más arrastre en la red Camila Cabello, Jacqie Rivera, Evaluna Montaner…las nominadas a la lista de las 25 poderosas de este año son toda una fuerza en rede sociales ¡mira su arrastre! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 2021 se celebra una década de la votación anual de Ahijadas y Madrinas de People en Español para encontrar a una de las 25 mujeres más poderosas del año. En ella cinco mujeres (las "ahijadas") nominadas por sus "madrinas" se disputan un puesto en el prestigiado listado anual y la ganadora es quien obtenga la mayoría de votos del público. El poder de las redes es imprescindible para esta votación donde se hace un llamado a los fans para participar y apoyar a su candidata favorita. ¡Y algunas de nuestras ahijadas y madrinas tienen un arrastre en redes impactante! Aquí las más madrinas y ahijadas con más seguidores en redes. Lele Pons La reina indiscutible de la votación en cuanto a números de seguidores se refiere. La cantante, modelo, estrella de Youtube y sobrina del cantante Chayanne cuanta actualmente con 43 millones de seguidores en Instagram, 17.5 millones en YouTube, 1.8 millones en Twitter y 21 millones en TikTok. Image zoom Credit: David Livingston/Getty Images Camila Cabello Su ahijada Camila Cabello cuenta con 9.3 millones de fans en TikTok, 12.2 millones en Twitter, 14.3 millones en YouTube, 51.6 millones en Instagram y 14.5 millones en Facebook Indudablemente este par reina en la red con su carisma, su música, belleza y las buenas causas que apoya. Image zoom Credit: Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡VOTA AQUÍ por las tres finalistas que aún permanecen en la votación de las Ahijadas y Madrinas 2021! Y recuerda que cada viernes y hasta el 12 de febrero, en punto de las 5:00 p.m., hora del Este, revelaremos quién salió de la votación y quiénes avanzarán a la siguiente ronda hasta encontrar a una ganadora.

