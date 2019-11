Las hijas de los Obama encienden las redes con su sexy look en la felicitación de Acción de Gracias Malia y Sasha han puesto las redes patas arriba con esta imagen donde se percibe el cambio que han dado las hijas del exmandatario. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nada queda de aquellas niñas de 8 y 11 años que llegaron a la Casa Blanca hace ya más de una década. Sasha y Malia ya son unas mujeres hechas y derechas a quienes hemos visto crecer y transformarse. Con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias, su madre, Michelle Obama, ha compartido una foto muy diferente a las que nos tiene acostumbrados. A través de su cuenta en Twitter, la exprimera dama ha publicado una imagen de los cuatro en un look de lo más veraniego y con sus hijas como grandes protagonistas. Las jóvenes, ahora de 18 y 21 años, han revolucionado las redes por su belleza y su espectacular cambio físico. Su padre, Barack Obama no puede más que rodearles con sus brazos lleno de orgullo y satisfacción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De nuestra familia a la vuestra. Feliz Día de Acción de Gracias", ha escrito una cariñosa Michelle. Los cuatro atuendos llaman especialmente la atención por la sencillez. Parece una foto de verano a juzgar por su ropa. Mientras Sasha ha elegido un vestido negro con escotazo y apertura de infarto que muestra su pierna entera, Malia ha optado por un minivestido que le sienta de maravilla. Image zoom Kevin Mazur/WireImage Buen gusto tienen, como sus padres, quienes también han brillado con sus cómodos a la vez que elegantes conjuntos en la gama de negro, blanco y grises. Acompañados por la mejor de sus sonrisas es siempre muy agradable volver a ver a esta familia tan unida. ¡Feliz día! Advertisement

Close Share options

Close View image Las hijas de los Obama encienden las redes con su sexy look en la felicitación de Acción de Gracias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.